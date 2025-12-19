Studie- och yrkesinformatör - vikariat
2025-12-19
Dina arbetsuppgifter
På enheten Lär- och Karriärnavet arbetar i dag femton studie- och yrkesinformatörer med att möta göteborgares frågor om vuxenutbildning och vägleda dem vidare på deras väg mot studier.
Enheten är även representerad i Framtidshubbar runt om i staden - en aktiv och lärande miljö där medborgare får stöd i det första steget av sin framtidsplanering. Verksamheten präglas av ett stödjande och lärande arbetssätt där fokus ligger på att hjälpa den sökande i det första steget av sin framtidsplanering och att skapa struktur och förståelse för den egna processen.
Enheten ansvarar också för att genomföra olika informationsträffar som rustar göteborgare inför framtida studier och yrkesval. Detta sker i nära samarbete med kollegor inom förvaltningen.
Arbetet utgår till stor del från Brogatan 4, men du kommer även att arbeta på andra platser i staden där förvaltningen är representerad. Kvällsarbete kan förekomma vid enstaka tillfällen.
Som studie- och yrkesinformatör får du omväxlande arbetsuppgifter, både individuellt och i grupp. I de individuella mötena möter du sökande via mejl, telefon och fysiska besök på förvaltningens kontor. Rollen innebär ett högt tempo och snabba förändringar utifrån verksamhetens behov. Samarbete är en viktig del av arbetet och vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att skapa struktur och hantera det som behöver göras i stunden. Du kommer även att bidra till enhetens arbete med att utvärdera, utveckla och förbättra våra processer.
Förvaltningen befinner sig i en pågående organisationsförändring med ett tydligt fokus på strukturerat och processorienterat arbetssätt. Denna inriktning kommer också att prägla tjänsten.
Tjänsten är ett vikariat på ett år. Kvalifikationer
Du som söker ska ha en godkänd gymnasieexamen. Det är meriterande om du därutöver har en eftergymnasial utbildning (som tex YH) eller en högskoleutbildning inom områdena kundbemötande, service eller pedagogik.
För att lyckas i rollen måste du ha mycket god datorvana, kunna snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg. Därtill behöver du erfarenhet av arbete med administrativa system och en förmåga att röra dig smidigt mellan dessa. Därtill behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket då du i mötet med sökande behöver förklara och bemöta på ett kvalitativt sätt, något som kan ske både muntligt och i skrift. Erfarenhet av studie- och yrkesinformation eller vägledning är meriterande.
Som person är du stabil och trygg och kan fatta genomtänkta beslut även i pressade situationer. Med ett serviceinriktat och låg affektivt förhållningssätt bemöter du andra positivt och lösningsfokuserat, med målet att skapa nöjda mottagare.
Du är samarbetsinriktad och bidrar genom att vara lyhörd, respektfull och engagerad i det gemensamma uppdraget. Därtill har du en pedagogisk förmåga och anpassar din kommunikation efter olika behov för att skapa förståelse och delaktighet samt har en god kulturell medvetenhet och respekt för olikheter.Övrig information
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/arbetsmarknad-och-vuxenutbildning-gÃƒƒÃ‚ƒÃƒ‚Ã‚¶teborgs-stad/
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om oss
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Ersättning
