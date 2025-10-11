Studentmedarbetare till Axess Television
Är du en serviceinriktad och noggrann person med känsla för tydlig kommunikation? Här får du ett flexibelt extrajobb på distans där du hjälper prenumeranter med frågor via mejl och bidra till en positiv kundupplevelse. Perfekt för dig som vill kombinera studier eller annan sysselsättning med ett meningsfullt uppdrag!
OM TJÄNSTEN
Axess Television har nyligen lanserat sin nya digitala playtjänst - vi söker nu dig som vill stötta prenumeranter med frågor via mejl och bidra till en positiv kundupplevelse. Som kundtjänstmedarbetare blir du en viktig kontaktpunkt för prenumeranterna och hjälper till att skapa en smidig upplevelse för användare.
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta deltid, cirka 2 timmar per dag, på distans. Uppdraget pågår fram till sista december med möjlighet till förlängning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Axess.
Som kundtjänstmedarbetare kommer du främst att:
• Besvara inkommande mejl från befintliga prenumeranter
• Ge tydliga, trevliga och pedagogiska svar utifrån förberedda mallar och riktlinjer
• Hålla en hög servicenivå och säkerställa att varje kund får återkoppling inom en arbetsdag
Arbetstiden är flexibel och kan anpassas från dag till dag vad som passar dig bäst!
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande vid högskolan eller universitet, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har tidigare erfarenhet av service, reception, kundtjänst eller prenumerationstjänster
• Har god digital vana och lätt för att navigera i olika system
• Är mycket skicklig på att uttrycka dig i skrift på svenska
• Trivs med självständigt arbete och är noggrann i din kommunikation
Det är meriterande om du har arbetat med kundärenden inom media, prenumerationer eller digitala tjänster.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Deltid, cirka 2 timmar per dag
• Plats: Distans (möjlighet att arbeta från kontoret vid behov)
• Uppdragets längd: Fram till årsskiftet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande). Ersättning
