Studentmedarbetare Kundservice bank
2025-09-16
Länsförsäkringar Skaraborg
Studerar du Ekonomi och vill kombinera dina studier med extrajobb inom bank? Då är det kanske dig vi söker till Kundservice Bank i Falköping.
Om jobbet
Vi söker en studentmedarbetare som vid behov ska arbeta med service och administration för våra kunder inom bank. Detta sker via telefonkontakt, våra digitala kanaler och att kunderna kommer in på vårt kontor. Du kommer att arbeta med försäljning och rådgivning inom privat men även daglig hantering av ärenden inom företag och lantbruk.
I tjänsten ingår också att vara "back officestöd" för privatrådgivarna inom bank. Likaså ingår att arbeta med AML frågor så som penningtvätt och kundkännedom. Det innebär att du utreder och följer upp de avvikelser som uppstår samt utför skärpt kundkännedom och händelserapportering.
Att vara studentmedarbetare innebär en möjlighet till kvalificerade arbetsuppgifter inom ditt studieområde under din eftergymnasiala utbildning. Hos oss får du erfarenhet och knyter värdefulla kontakter inför framtiden.
Vem är du?
Du bör studera ekonomi på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av service och försäljning.
Som person är du utåtriktad, driftig och engagerad. Du ser affärsmöjligheter och tycker om att ge kunderna ett personligt bemötande och hög service som får dem att känna sig välkomna och unika. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i en tight grupp där samarbete och dialog är hörnstenarna. Det krävs också att du är flexibel och har förmågan att kunna växla mellan olika arbetsuppgifter.
Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak.
För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder, till godo.
Mer information
Rekryterande chef: Ulf Albemo 0515-72 33 25
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
