Studentmedarbetare inom digital marknadsföring!
2025-12-11
Är du student inom marknad och vill få värdefull erfarenhet av praktiskt marknadsföringsarbete? Vi söker nu dig som vill arbeta deltid med content, sociala medier och enklare marknadsaktiviteter i ett företag där idéer snabbt blir verklighet.
OM TJÄNSTEN
Som Marknadsstudent på deltid kommer du att utföra en rad praktiska marknadsföringsuppgifter med fokus på att skapa och publicera engagerande innehåll för sociala medier, uppdatera webbplatsen samt hantera mejlutskick . Du kommer att vara en 'doer' som omsätter strategier till konkret handling.
Inledningsvis kommer rollen vara ca 10 timmar/månad, men med goda möjligheter att trappa upp efter tidens gång.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa och skriva content till sociala medier (främst LinkedIn och Instagram)
• Uppdatera nyheter på hemsidan och publicera inlägg
• Skapa enklare bild- och videoinnehåll, t.ex. klipp från företagets produktion och tillverkning
• Mejlutskick och andra marknadsföringsinsatser
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar marknadsföring/kommunikation eller likvärdigt med minst 1 år kvar av studier.
• Har förståelse för sociala medier, contentproduktion och grundläggande marknadsföring
• Är bekväm med att jobba självständigt och ta egna initiativ
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av marknadsföring genom praktik eller arbetsliv
• Erfarenhet av bild-videoredigering
• Erfarenhet av att arbeta i CRM system
För att lyckas i rollen har du är flexibel, ödmjuk och prestigelös, med en positiv inställning till att testa olika arbetsuppgifter. Du är initiativtagande, självständig och trivs i en roll där du får ta ansvar och driva saker framåt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
