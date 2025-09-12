Studentmedarbetare för arbete inom molekylärbiologi
2025-09-12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Biomedical Center (BMC), Faculty of Medicine, Experimental Medicinisk Vetenskåp, Lunds universitet.
Forskargruppen är lokaliserad vid Biomedicinskt centrum (BMC), hus C13, Sölvegatan 19 i Lund. Arbetsmiljön är internationell och tvärvetenskaplig, med fokus på mikrobiologi, molekylärbiologi och biokemi. Gruppen består av forskare, doktorander och studenter, och du kommer att arbeta i nära samarbete med erfarna kollegor i laboratoriemiljö.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som studentmedarbetare får du som student en möjlighet att förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet. Som studentmedarbetare får du möjlighet att utveckla dina laborativa färdigheter och arbeta nära aktuell forskning.
Som studentmedarbetare kan arbetsuppgifterna variera, men de ska alltid ha en tydlig koppling till dina studier.
Arbetsuppgifterna i denna anställning är bland annat:
- arbeta med kloning och plasmidhantering,
- utföra anaeroba experiment,
- odla och hantera mikrobiella kulturer,
- bidra till allmänna laboratorierutiner.Kvalifikationer
Behörig att anställas som studentmedarbetare är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå i Sverige, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.
Krav för anställningen är att du:
- bedriver pågående heltidsstudier inom molekylärbiologi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant,
- du har grundläggande kunskaper i molekylärbiologi och mikrobiologi,
- du har laborativ erfarenhet av PCR, bakteriella kulturer, plasmidarbete och sterila tekniker,
- du är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga,
- du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av mikrobiella metoder,
- tidigare erfarenhet av forskningslabb,
- svenska språkkunskaper.Övrig information
Anställningen tidsbegränsad från och med 2025-10-01 eller enligt överenskommelse dock längst till och med 2026-01-18 och avser omfattningen 20%.
Du arbetar enligt ett fast schema som ska fastställas i överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK eller motsvarande som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Mer information om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Lunds universitet, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Eva Rebrova eva_maria.rebrova@med.lu.se 046-2220000
