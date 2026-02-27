Receptionist till Sherry Beauty
SnR Consulting AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SnR Consulting AB i Stockholm
Sherry Beauty är en modern estetisk klinik i Stockholm med fokus på injektionsbehandlingar, laserhårborttagning, medicinsk hudvård samt hår-, skägg- och ögonbrynstransplantation. Vi driver även en Academy-verksamhet där vi utbildar behandlare inom estetisk medicin.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist till vårt team.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som receptionist hos oss har du en central roll i klinikens dagliga verksamhet och patientupplevelse. Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Ansvara för kundtjänst
• Svara på patienttelefon och mail
• Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar i bokningssystem
• Ta emot operationspatienter och säkerställa ett professionellt mottagande
• Koordinera patientflödet på kliniken
• Ansvara för fika och lunch till operationspatienter vid behov
• Administrativt stöd till behandlare
• Ansvara för klinikens Instagram (filma, enklare content, marknadsföring)
• Assistera i den dagliga driften av receptionen
Tjänsten
• Heltid
• Lön enligt överenskommelse
• Tillträde: Så snart som möjligtKvalifikationer
• Meriterande med erfarenhet av receptionist- eller kundtjänstarbete
• Intresse för estetisk medicin är en fördel
• Serviceinriktad, strukturerad och kommunikativSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till: info@sherrybeauty.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: Info@sherrybeauty.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SnR Consulting AB
(org.nr 559497-3793), https://www.sherrybeauty.se/
Torsplan 8 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Sherry Beauty Jobbnummer
9766715