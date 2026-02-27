Kvalitetsingenjör med driv för förändring och ledarskap
2026-02-27
Vill du ta en nyckelroll i Aiab energys kvalitetsarbete och vara med och forma hur vi arbetar med kvalitet i komplexa tekniska projekt? Nu söker vi en erfaren Kvalitetsingenjör som vill ta ägarskap över våra processer och bidra med både strategiskt och operativt kvalitetsarbete.
Hos oss får du komma nära verksamheten och vara en viktig del av ett företag i tillväxt där kompetens, ansvarstagande och engagemang driver oss framåt.
Som Kvalitetsingenjör får du en central position i organisationen. Du arbetar nära projektledare, tekniker, leverantörer och ledning och driver kvalitetsarbetet genom hela projektlivscykeln - från planering och genomförande till test och slutleverans.
Du blir en del av vårt HSEQ-team tillsammans med kvalitetschef och HSE-specialist.
I rollen kommer du att:
• Självständigt leda och utveckla kvalitetsarbetet i våra projekt
• Driva förbättringsinitiativ och kvalitetstekniska analyser
• Bidra till utvecklingen av kvalitetsstrategier och arbetssätt
• Fungera som rådgivande stödfunktion i projektorganisationen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att :
• stödja och leda kvalitetsarbetet i projekt för reservkraftsanläggningar
• upprätta, implementera och följa upp kvalitetsplaner, kontrollplaner och instruktioner
• genomföra riskanalyser, rotorsaksanalyser och hantera avvikelser
• leda eller delta i interna och externa revisioner
• utföra leverantörsbedömningar och kvalitetssäkra leverantörskedjan
• driva förbättringsprojekt och utveckla kvalitetsprocesser och ledningssystem
Vi söker dig som har:
Ingenjörsutbildning inom el, energi, maskin, kvalitet eller motsvarande. Gedigen erfarenhet av kvalitetsarbete inom teknisk, industriell eller entreprenadnära miljö. Erfarenhet av projektarbete och strukturerade arbetsmetoder samt god kommunikativ förmåga och förmåga att leda och påverka andra. Dessutom behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Om du dessutom har erfarenhet av ISO 9001, 14001 och 45001, revisioner och förbättringsarbete, kvalitetsteknik/metoder (8D, 5 Why, FMEA, RCA) och/eller Monitor eller annat ERP-system ser vi det som meriterande.
Hos oss på Aiab får du följa projekten hela vägen från idé till driftsatt anläggning och du arbetar i en organisation med korta beslutsvägar och stort utrymme att påverka. Du blir del av ett högkompetent team som bygger framtidens reservkraftslösningar och du får möjlighet att utvecklas inom både kvalitetsteknik och ledningssystem.
Låter det intressant, men du skulle vilja veta lite mer är du välkommen att kontakta vår Kvalitetschef, Lars-Erik Eriksson, på tel: 070 - 682 92 45.
Vi ser fram emot din ansökan, gärna så snart som möjligt eftersom urvalet kan ske löpande. Sista ansökningsdag är den 22 mars 2026, via e-post till: maria.nordin@aiab.se
Välkommen med din ansökan!
Om Aiab energy
Aiab har sedan 1970 levererat skräddarsydda reservkraftslösningar för trygg och säker elförsörjning. Med över 50 års erfarenhet konstruerar, tillverkar, installerar, driftsätter och underhåller vi lösningar som möter höga krav på kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.
Vi erbjuder kompletta system som utvecklas och tillverkas i Sverige, av elkonstruktörer, mekaniker och servicetekniker med djup expertis och tillgång till den senaste tekniken. Våra lösningar används av företag, myndigheter och organisationer som inte har råd med strömavbrott och som behöver en partner att lita på när det gäller trygg strömförsörjning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: maria.nordin@aiab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiab Energy AB
(org.nr 556186-7929), http://www.aiab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9766716