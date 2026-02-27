Lagerpersonal i Stockholm sökes!
Social attitude AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Stockholm
, Södertälje
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Jobbhuset söker nu en pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Stockholm. Här ser du till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter rulla i bra tempo
Du behöver inte ha lagererfarenhet sedan tidigare. Har du rätt inställning, arbetsvilja och dyker upp redo att köra, så fixar vi resten tillsammans.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller energin uppe
Ett extrajobb där dagarna går fort och du håller dig aktiv
Svenska eller engelska fungerar fint - kan du båda är det bara plus i kanten
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9766719