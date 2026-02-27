Bli en del av oss som .NET/C#-utvecklare på MiTek i Skellefteå!
2026-02-27
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare till vårt team i Skellefteå! Här får du arbeta med Pamir, vår ledande CAD-mjukvara, där du löser komplexa tekniska utmaningar, samarbetar med experter runt om i Europa och gör verklig skillnad i byggbranschen, samtidigt som du kontinuerligt utvecklar din kompetens i en innovativ och stöttande miljö. Låter det spännande? Skicka in din ansökan redan idag, vi behandlar ansökningar löpande!
OM TJÄNSTEN
På MiTek driver vi utvecklingen av framtidens byggande. Sedan 1955 har vi legat i framkant med innovativ mjukvara, tekniska lösningar och avancerad automation som hjälper byggbranschen att arbeta smartare, snabbare och mer hållbart - genom att sömlöst förena traditionellt byggande med prefabricerade metoder för högsta möjliga effektivitet.
Nu söker vi en engagerad och nyfiken mjukvaruutvecklare till vårt team i Skellefteå som vill vara med och ta Pamir till nästa nivå - vår marknadsledande CAD-desktoplösning utvecklad i .NET/C#. Pamir är hjärtat i MiTeks konstruktionslösningar och används över hela EMEA för att designa takstolar, väggblock och andra bärande byggkomponenter som formar framtidens byggnader.
Hos oss får du arbeta praktiskt i en stabil och arkitektoniskt väl genomtänkt kodbas där kvalitet, struktur och långsiktighet står i centrum. Du blir en del av ett internationellt samarbete med skickliga och hjälpsamma kollegor i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Tillsammans utvecklar ni nya funktioner, förfinar befintliga lösningar och stärker kodens kvalitet - samtidigt som ni formar framtiden för en av branschens mest betydelsefulla produkter.
Är du motiverad av att lösa komplexa tekniska utmaningar och vill arbeta i ett team där kunskapsdelning, innovation och gemensamma framgångar står i fokus? Då har du nu möjligheten att ta nästa steg och göra verklig skillnad.
Vi erbjuder dig:
• En levande och energifylld företagskultur präglad av samarbete och goda möjligheter att utveckla dina kompetenser
• Individanpassat lärande och utveckling, inklusive utbildningsprogram och en personlig utvecklingsplan
• Flexibilitet och förtroende - arbeta på ett sätt som passar dig, med frihet under ansvar
Hos oss får du en roll där du kan kombinera din tekniska expertis med samarbete och innovation - och samtidigt ha roligt varje dag!
Vi erbjuder en visstidsanställning på 12 månader. Mot slutet av uppdraget gör vi tillsammans en utvärdering för att se om det finns möjlighet till en tillsvidareanställning, baserat på ömsesidig matchning och verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter
• Designa, utveckla, testa och underhålla mjukvarulösningar med hjälp av .NET/C# och närliggande Microsoft-teknologier
• Bidra till analys, systemdesign och kodgranskningar samt säkerställa en ren arkitektur, effektiv logik och hög kvalitet i mjukvaran
• Samarbeta nära Product Owners, QA, systemarkitekter och regionala intressenter för att förtydliga krav och leverera ändamålsenliga lösningar
• Driva kontinuerlig förbättring och innovation genom att utmana befintliga arbetssätt och introducera nya idéer som skapar värde
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant akademisk examen inom datavetenskap/mjukvaruutveckling eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har goda kunskaper inom .NET Framework och C#
• Har en stark logisk och analytisk förmåga samt goda kunskaper i matematik och problemlösning
• Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift, då språket förekommer i det dagliga arbetet
• Trivs med att arbeta både i nära samarbete med andra men samtidigt ta eget ansvar och driva arbetet självständigt framåt
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Azure DevOps
• Erfarenhet av Git
• Anknytning till eller är bosatt i Skellefteå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Heltid Ersättning
