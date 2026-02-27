Vill du växa som redovisningsekonom i en internationell miljö?
Är du en noggrann och ambitiös person med sikte på en karriär inom redovisning? Trivs du i en föränderlig miljö där du får ta stort eget ansvar samtidigt som du har stöttning av erfarna kollegor? Då kan rollen som junior redovisningsekonom hos vår kund vara ditt nästa steg!
OM TJÄNSTEN
Som Junior Redovisningskonsult kommer du att spela en central roll i det dagliga redovisningsarbetet. Du stöttar ekonomiansvarig och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i den löpande redovisningen, från leverantörs- och kundreskontra till periodiseringar och avstämningar. För att lyckas i denna roll arbetar du noggrant med ett strukturerat arbetssätt. Vi ser gärna att du är prestigelös som person samt att du har en god samarbetsförmåga.
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag med möjlighet till anställning hos vår slutkund. Arbetsplatsen är i centrala Stockholm och arbetstiderna sträcker sig mellan 08-17.00.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en utvecklingsroll med stora möjligheter att växa och påverka i takt med bolagets framgång, en roll där du får bidra till att bygga en effektiv och skalbar ekonomifunktion.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll är operativ och innebär att stötta ekonomiansvarig med löpande redovisning, inklusive hantering av leverantörs- och kundreskontra, samt assistera vid bokslut och förbättringsprojekt. Du kommer att arbeta med att säkerställa att redovisningsprocesserna är effektiva och korrekta.
• Registrering och kontering av leverantörsfakturor samt hantering av kontakt med leverantörer vid avvikelser.
• Inbetalningsimporter, löpande avstämning av balanskonton och hantering av kundreskontra, inklusive påminnelse- och inkassohantering.
• Bokföring och avstämning av dagskassarapporter, banktransaktioner och valutaväxlingar.
• Utförande av periodiseringar, avskrivningar och reserveringar.
• Assistera vid månadsbokslut, årsbokslut och revision, inklusive kontoavstämningar och dokumentation.
• Stödja ekonomiansvarig i förbättringsprojekt inom redovisning och administrativa processer.
• Underhåll av register i ekonomisystem och närliggande system.
VI SÖKER DIG SOM
• Har avslutad universitetsutbildning inom ekonomi/redovisning
• Har grundläggande kunskaper inom redovisning (t.ex. månadsbokslut, leverantörsreskontra, kundreskontra, avskrivningar, periodiseringar)
• Har god systemvana
• Har grundläggande kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av system som Visma Net, Winvoice, Visma Amili, Shopify, Adyen, Klarna, Paypal, Mynt, Asana, Oxceed.
• Avancerade kunskaper i Excel.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam & social
• Ordningsam & ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
