El- och automationstekniker inom VA
2026-02-27
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Tänk att få bidra till något som verkligen betyder något.
Varje dag. Hos oss är du med och säkerställer att tusentals människor har tillgång till rent vatten och fungerande avlopp - en självklarhet i vardagen, men helt avgörande för samhället.
Är du en person som brinner för teknik, gillar att lösa problem och vill arbeta långsiktigt med hållbara lösningar? Då kan du vara den vi söker, nu när vi ska ersätta vår pensionerade kollega.
Om rollen
Som El- och automationstekniker blir du en viktig del av vårt team. Du arbetar med drift, underhåll och utveckling av våra elanläggningar samt automations- och styrsystem på våra vatten- och avloppsanläggningar. Ditt arbete gör att våra anläggningar fungerar stabilt, effektivt och är uppdaterade enligt gällande krav och modern teknik.
Här får du en roll där både ansvar och utvecklingsmöjligheter ryms - och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter är:
Felsökning, underhåll och reparation av elanläggning, instrument och styrsystem
Installation och driftsättning av ny utrustning
Elinstallationer i processmiljö
Enklare elkonstruktion och programmering
Dokumentation av anläggningar och styrsystem
Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete samt delvis i projektform med kollegor inom el, drift, process och underhåll.
Det här erbjuder vi dig
En värderingsstyrd arbetsplats där omtanke, tydlighet och framåtanda genomsyrar verksamheten.
Möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling.
En samhällsviktig roll i ett bolag där hållbarhet står i centrum.
Genom din roll och personlighet, möjlighet att påverka och utveckla både teknik och arbetssätt.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att vara med och bidra till något större.
Det här är du
Vi tror att du som söker har en avslutad teknisk utbildning inom el, automation, styr- och reglerteknik eller motsvarande förvärvad kunskap. Du har även några års praktisk erfarenhet av industriell automation och/eller elinstallation i industriell miljö. Det är extra värdefullt för rollen om din erfarenhet kommer från VA-branschen, om du har erfarenhet av driftsättning och kalibrering av processinstrument eller om du tidigare har arbetat med elkonstruktion.
Då anläggningarna är komplexa och behöver tala med varandra på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av industriell kommunikation och telekommunikation.
Övriga kvalifikationskrav:
Grundläggande IT-kunskaper och ett digitalt arbetssätt
Giltigt B-körkort (manuell växellåda)
Goda språkkunskaper i både svenska och engelska
I övrigt lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, där vi söker dig som är strukturerad, självgående och initiativrik. Du har en naturlig förmåga att identifiera problem och lösa dessa på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Du är noggrann, trygg i din person och yrke och van att arbeta både självständigt och i grupp.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Din arbetstid är på vardagar. Beredskap förekommer.
Bakgrundskontroll görs på slutkandidater.
Vi tillämpar löpande urval, varför du bör söka tjänsten snarast möjligt. Dock senast den 22 mars. Varmt välkommen med din ansökan!
Det här är vi
Vårt affärsområde Vatten och avlopp (VA) ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt avleda dagvatten i hela Hässleholms kommun. Idag är utmaningarna i i vatten- och avloppssystemen större än någonsin. Med stora investeringar i ledningar, pumpstationer, vattenverk och avloppsanläggningar idag säkrar vi vattnet i hela Hässleholms kommun. Även för kommande generationer.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
