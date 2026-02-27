Barnskötare sökes till Höglandsskolan
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till oss
Vi söker en engagerad barnskötare som vill vara en viktig del av vår verksamhet.
Är du trygg, flexibel och trivs med att arbeta nära barn i deras vardag? Vill du bidra till en lärmiljö där elever utvecklas kunskapsmässigt och socialt? Då kan detta vara jobbet för dig!
Höglandsskolan har en gedigen historia med en tydlig estetisk profil och mycket goda resultat - och vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas under nytt ledarskap. Hos oss får du arbeta i en välfungerande organisation tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor.
Om vår skola
Höglandsskolan är en F-9-skola i natursköna Bromma med cirka 460 elever och 60 medarbetare. Här kombinerar vi tradition och kvalitet med kreativitet och trygghet. Våra elever trivs, känner sig trygga och når goda studieresultat. Skolan har sedan starten 1931 en stark estetisk profil där vi ser styrkan i att förena teori och kreativitet.
Vi erbjuder
• En stabil och trivsam arbetsplats
• En arbetsmiljö präglad av samarbete, glädje och nyfikenhet
• Kollegialt stöd och möjlighet till utveckling
Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare kommer du att arbeta i årskurs 1 under skoltid tillsammans med klasslärare och övrig personal i ett arbetslag kring cirka 30 elever. Du stöttar eleverna i deras lärande, sociala utveckling och trygghet under skoldagen.
Du är även verksam på fritidshemmet där du arbetar med elever i förskoleklass och årskurs 1. Där bidrar du till en meningsfull och trygg fritidsverksamhet med lek, skapande aktiviteter, rörelse och social träning.
I uppdraget ingår att:
Stödja elever i undervisningen utifrån lärarens planering
Bidra till struktur, studiero och trygghet i klassrummet
Stödja elever i socialt samspel och konflikthantering
Delta i planering och genomförande av fritidsaktiviteter
Samverka med lärare, fritidspersonal och vårdnadshavare
Vara en trygg vuxen förebild som bidrar till en inkluderande lärmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av motsvarande arbete
Har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionshinder
Erfarenhet av att stödja elever med diabetes och följa nödvändiga rutiner
Har erfarenhet av arbete med barn i skola eller fritidshem
Har god förmåga att skapa relationer med elever och samarbeta med kollegor
Är trygg, tydlig och strukturerad i ditt arbetssätt
Har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
