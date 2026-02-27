Barnskötare sökes till Höglandsskolan

Stockholms kommun / Barnskötarjobb / Stockholm
2026-02-27


Visa alla barnskötarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till oss

Vi söker en engagerad barnskötare som vill vara en viktig del av vår verksamhet.

Är du trygg, flexibel och trivs med att arbeta nära barn i deras vardag? Vill du bidra till en lärmiljö där elever utvecklas kunskapsmässigt och socialt? Då kan detta vara jobbet för dig!

Höglandsskolan har en gedigen historia med en tydlig estetisk profil och mycket goda resultat - och vi befinner oss nu i en spännande utvecklingsfas under nytt ledarskap. Hos oss får du arbeta i en välfungerande organisation tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor.

Om vår skola

Höglandsskolan är en F-9-skola i natursköna Bromma med cirka 460 elever och 60 medarbetare. Här kombinerar vi tradition och kvalitet med kreativitet och trygghet. Våra elever trivs, känner sig trygga och når goda studieresultat. Skolan har sedan starten 1931 en stark estetisk profil där vi ser styrkan i att förena teori och kreativitet.

Vi erbjuder

• En stabil och trivsam arbetsplats
• En arbetsmiljö präglad av samarbete, glädje och nyfikenhet
• Kollegialt stöd och möjlighet till utveckling
• Närhet till både natur och goda kommunikationer

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare kommer du att arbeta i årskurs 1 under skoltid tillsammans med klasslärare och övrig personal i ett arbetslag kring cirka 30 elever. Du stöttar eleverna i deras lärande, sociala utveckling och trygghet under skoldagen.

Du är även verksam på fritidshemmet där du arbetar med elever i förskoleklass och årskurs 1. Där bidrar du till en meningsfull och trygg fritidsverksamhet med lek, skapande aktiviteter, rörelse och social träning.

I uppdraget ingår att:

Stödja elever i undervisningen utifrån lärarens planering

Bidra till struktur, studiero och trygghet i klassrummet

Stödja elever i socialt samspel och konflikthantering

Delta i planering och genomförande av fritidsaktiviteter

Samverka med lärare, fritidspersonal och vårdnadshavare

Vara en trygg vuxen förebild som bidrar till en inkluderande lärmiljö

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av motsvarande arbete

Har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionshinder

Erfarenhet av att stödja elever med diabetes och följa nödvändiga rutiner

Har erfarenhet av arbete med barn i skola eller fritidshem

Har god förmåga att skapa relationer med elever och samarbeta med kollegor

Är trygg, tydlig och strukturerad i ditt arbetssätt

Har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/848".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Arbetsplats
Stockholms stad

Kontakt
Teresa Tiikkaja
08-50843221

Jobbnummer
9766718

Prenumerera på jobb från Stockholms kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms kommun: