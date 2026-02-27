Extrajobb som Produktionsmedarbetare, kväll!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du studerande idag och söker ett deltidsjobb vid sidan av dina studier? Hos vår kund får du möjligheten att stärka upp det befintliga produktionsteamet samtidigt som du drygar ut studentkassan och skapar dig värdefull arbetslivserfarenhet!
OM TJÄNSTEN
Som Produktionsmedarbetare är du en nyckelperson i tillverkningsprocessen. Du kommer att arbeta med varierande uppgifter som säkerställer att kundens produkter håller högsta kvalitet och levereras i tid till kunderna. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och produktionsledning.
Academic Work söker nu ytterligare medarbetare till vår befintliga studentpool. Vår kund är en kvalificerad och kunnig livsmedelsproducent med flexibel verksamhet. Idag produceras det ca 100 ton majonnäs, senap och sås varje vecka och du hittar deras produkter hos bland annat matbutiker, restauranger, hamburgekedjor och bensinstationer. Du kommer att arbeta deltid och förväntas kunna ta cirka två pass i veckan och mer under sommar och jul.
Arbetstider
Kvällspass KL 14.20-23.46
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work. Du kommer ingå i en studentpool där du vecka för vecka lägger in din tillgänglighet och vecka för vecka bokas in på pass. Du kommer att ha stor kontakt med Academic Works Bemanningsservice som bland annat ansvarar för att ta in din tillgänglighet men som också hanterar schemaläggning. Du har ett stort eget ansvar i att lägga in din tillgänglighet varje vecka och att föra en god kommunikation med Bemanningsservicen, din Konsultchef och kunden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att utföra olika arbetsuppgifter inom produktion för att säkerställa en effektiv och kvalitativ tillverkningsprocess från start till slut.
• Paketering av varor
• Hantera blandningsmaskiner
• Arbeta på en flasklinje
• Hålla rent och städa undan - till exempel tomma kartonger och burkar
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå i minst 1 år framåt
• Är tillgänglig att arbeta två dagar i veckan + mer under sommaren och julen
• Har en bakgrund inom restaurang, livsmedelshantering eller liknande
• Talar och skriver på svenska obehindrat då detta krävs i det dagliga arbetet
Arbetet innebär hantering av livsmedel vilket ställer höga krav på hygien. Tjänsten kan även kräva att du är i god fysisk form.
Det är meriterande om du har
• Någon form av lager- eller produktionserfarenhet sedan tidigare
• Truckkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, följer regler och rutiner samt har ett gott ordningssinne. Att jobba i produktion kräver stor noggrannhet och hjälpsamhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117728". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9766708