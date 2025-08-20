Studentmedarbetare
2025-08-20
Institutionen för speldesign söker nu 1-3 studenter som kan bidra till vidareutvecklingen av spelet "Bunno's Soap Shop".
Spelet har initierats inom ramen för det EU-finansierade MSCA-ITN [ETN] project CHARMING.
Läs mer om spelet "Bunno's Soap Shop" här
För vidareutvecklingen av spelet "Bunno's Soap Shop" krävs regelbunden närvaro på arbetsplatsen.
Spelet är en strategisk (småskalig) affärs- och tillverkningssimulering, i realtid, bestående av en enspelarkampanj för mobiltelefoner. Spelet ska upplevas som tillgängligt och engagerande, och främja en rolig och smidig spelupplevelse. Det innehåller strategiska beslut med måttlig komplexitet.
Spelet syftar till att väcka intresse för, medvetenhet om och grundläggande förståelse för centrala kemiska aspekter hos spelaren (såsom processer, material och utrustning).
Spelaren driver en tvålfabrik. De tre huvudsakliga utmaningarna i spelet är att:
Tillverka tvål skickligt och korrekt (t.ex. undvika överhettning),
Strategiskt interagera med ett komplext och dolt ekonomiskt system av kunder (t.ex. genom olika tvålsorter och butikens inredning),
Spela i realtid, parallellt med och ibland i konflikt med spelarens vardagsliv.
Spelet är avsett att konkurrera med underhållningsspel för mobiltelefoner, snarare än med utbildningsinitiativ eller spelifierade lärmiljöer.
Utvecklingsteamet ansvarar för spelets design och implementering. Ett detaljerat designdokument finns. Spelet kan inspireras av liknande spel och selektivt införliva vissa av deras funktioner. Praktiska aspekter av implementationen (såsom val av spelmotor) samt grafisk och ljudmässig stil kan diskuteras (t.ex. grafik i 2D pixel-art och 8-bitars ljud).
Vi söker studenter som:
Är inskrivna på något av kandidat- eller masterprogrammen i speldesign vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Du ska ha avslutat ditt första studieår om du är kandidat student. Har ett starkt intresse för spelutveckling och kan bidra i flera delar av processen - från idé och design till utveckling och färdigställande av spel
Vi söker särskilt studenter med olika kompetenser, så att ni tillsammans kan bilda ett komplett team med de färdigheter som krävs för att vidareutveckla spelet.
Vi förväntar oss inte att du är expert inom alla områden - tvärtom ser vi gärna att ni kompletterar varandra med olika styrkor.
Det viktigaste är att du har en stark vilja att lära, utvecklas och bidra aktivt i teamet.Dina arbetsuppgifter
Utvecklingsteamet ansvarar för spelets design och implementering. Ett detaljerat designdokument finns. Spelet kan inspireras av liknande spel och selektivt införliva vissa av deras funktioner. Praktiska aspekter av implementationen (såsom val av spelmotor) samt grafisk och ljudmässig stil kan diskuteras (t.ex. grafik i 2D pixel-art och 8-bitars ljud).Kvalifikationer
Speldesign - förståelse för spelmekanik, användarupplevelse och nivådesign
Grafik - förmåga att skapa eller integrera 2D- och/eller 3D-grafik
Programmering - erfarenhet av att arbeta i spelmotorer som Unity, Unreal Engine eller liknande
God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, på engelska
God samarbetsförmåga och vilja att arbeta i grupp
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Ljud - grundläggande kunskaper i ljuddesign och ljudintegration är meriterande
Tidigare genomförda projekt (egna, akademiska eller professionella)
Om anställningen
Anställningen är en timanställning dock längst till och med 31 december 2025. Anställningens omfattning är ca.10-20%. Tillträde 2025-09-15 eller efter överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Olle Jansson, prefekt.
E-postadress: olle.janssonspeldesign.uu.se, tel.nr 0184710000
Upplysningar om spelet "Bunno's Soap Shop" lämnas av: Daniel Cermak-Sassenrath dace@speldesign.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 8 september 2025, UFV-PA 2025/2433Så ansöker du
(1) Lista över relevanta färdigheter specialitet expertis
(2) Förslag på dina konkreta bidrag till detta projekt
