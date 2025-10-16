Studentjobb inom upphandling - (15h/vecka)
Eskilstuna Kommunfastigheter AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna
2025-10-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB i Eskilstuna
Vill du kickstarta din karriär inom upphandling?
Pluggar du just nu en utbildning inom upphandling - och vill få riktig erfarenhet vid sidan av studierna? Då har du hittat rätt!
Vi på Kfast i Eskilstuna söker två nyfikna och drivna studenter till vårt upphandlingsteam med start i november 2025.
Hos oss får du chansen att se hur offentlig upphandling faktiskt funkar i praktiken - från planering och annonsering till utvärdering och uppföljning. Du får jobba nära erfarna kollegor och bidra till att våra inköp gör skillnad för både verksamheten och Eskilstunas invånare.
Vad du kommer göra
Dina uppgifter kan variera, men du kommer bland annat att:
Stötta i framtagning av upphandlingsunderlag
- Administrera vår avtalsdatabas/avtalskatalogen
Lägga upp avtal i fastighetssystemet
Hjälpa till med administration i upphandlingssystemet
- Delta i möten och få insyn i pågående upphandlingar
- Hjälpa till med uppföljning av avtalsefterlevnad, kund- och leverantörs- nöjdhet med mera.
- Administrera inkomna ärendet i upphandlingsavdelningens funktionsbrevlåda, samt administrera bokningar av interna utbildningar och workshops.
Kort sagt - du får vara en del av hela processen och lära dig massor!
Vem vi söker
Du studerar utbildning inom upphandling (YH eller högskola/universitet)
Du har gärna några terminer kvar av studierna
Du är noggrann, nyfiken och gillar struktur
Du kan jobba från vårt kontor i centrala Eskilstuna (Munktellstorget 2)
Vad du får
Möjlighet att testa dina kunskaper i verkligheten
Erfarenhet av offentlig upphandling och inköp
Flexibla arbetstider - vi anpassar oss efter ditt schema
Ett gäng härliga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap
Praktiskt
Start: november 2025
Omfattning: ca 15 timmar per vecka, tider bestäms tillsammans
Vi ser helst att du är på kontoret två fasta dagar i veckan, men vi är förstås flexibla om det under vissa veckor inte är möjligt på grund av dina studier.
Plats: Kfast, Munktellstorget 2, Eskilstuna
Anställning under höst- och vårterminen, med möjlighet till förlängning
Timlön
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - berätta gärna vem du är, varför du är nyfiken på upphandling och vad du vill lära dig hos oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter - och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB - Läs mer på https://www.kfast.se/ Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/32". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommunfastigheter AB
(org.nr 556499-5909) Arbetsplats
Verksamhetsområde - Ekonomi , Upphandling Kontakt
Åsa Sundqvist Olsson 076-1020177 Jobbnummer
9559842