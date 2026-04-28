Studentinformatör till Vision i Örebro
2026-04-28
Är du student och på jakt efter ett roligt och utvecklande extrajobb med stor möjlighet att påverka dina arbetstider och ditt eget arbete? Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som studentinformatör arbetar du tillsammans med ditt team och hjälper Vision att växa som fackförbund genom att rekrytera nya studentmedlemmar på ditt lärosäte. Arbetsuppgifterna består främst av att hålla i klassrumspresentationer och informationsbord samt delta på mässor och arbetsmarknadsdagar. Du arbetar även med marknadsföring och du har koll på vad som händer på just ditt lärosäte. Du och ditt team driver den lokala verksamheten och medlemstillväxten samt får stöd och coachning av din verksamhetsledare eller sektionsledare.
Hos oss får du:
Ett utmanande, flexibelt och roligt extrajobb.
Frihet att till stor del själv lägga upp din arbetstid och utveckla tjänsten inom ramarna för uppdraget.
Fast timlön med möjlighet till löneökning terminsvis.
Erfarenhet och utbildning i kommunikation, försäljning och marknadsföring.
Friskvårdsbidrag, ob-tillägg, restidsersättning, kick-offs.
Introduktion i och kunskap om den fackliga världen.
En merit för ditt framtida arbetsliv!
Vi söker dig som är
Student vid Örebro universitet
Social och utåtriktad
Samarbetar bra i team
Ansvarsfull, initiativtagande och lösningsorienterad
Resultatdriven och gillar att arbeta mot mål
Kreativ
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av service och/eller försäljning
Har minst 1 år kvar av din studietid
Har varit eller är engagerad i studentlivet på ditt lärosäte
Tjänsten är en visstidsanställning terminsvis om cirka 30 timmar/månad. Ingångslönen är 145kr/timme exklusive semesterersättning med möjlighet till löneökning terminsvis. Vi utgår från att du delar fackföreningsrörelsens värderingar men du behöver inte ha några förkunskaper om Vision eller facket - det får du av oss.
Du är välkommen med CV och personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-05-17. Du träder in i tjänsten i samband med en utbildning som sker på plats under 2 dagar i Stockholm den 12-13 augusti. Du ansöker genom att klicka på knappen ansök som tar dig till Visions egna annons.
Specifika frågor gällande tjänsten hänvisas till Dinara Garipova på melj: dinara.garipova@vision.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4T0BLL". Omfattning
