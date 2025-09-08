Studentinformatör
2025-09-08
Är du på jakt efter ett roligt och utvecklande extrajobb med stor möjlighet att påverka dina arbetstider och ditt eget arbete? Då är arbetet som studentinformatör hos Vision något för dig!
Hos oss får du:
• Ett utmanande, flexibelt och roligt extrajobb.
• Frihet att till stor del själv lägga upp din arbetstid och utveckla tjänsten inom ramarna för uppdraget.
• Fast timlön och individuell löneökning terminsvis.
• Erfarenhet och utbildning i kommunikation, försäljning och marknadsföring.
• Friskvårdsbidrag, ob-tillägg, restidsersättning, kick-offs.
• Introduktion i och kunskap om den fackliga världen.
• Möjlighet att resa för att besöka kollegor runtom i Sverige.
• En merit för ditt framtida arbetsliv!
Ditt uppdrag:
Som studentinformatör arbetar du tillsammans med ditt team och hjälper Vision att växa som fackförbund genom att rekrytera nya studentmedlemmar på ditt lärosäte. Arbetsuppgifterna består främst av att hålla klassrumspresentationer och informationsbord samt delta på mässor och arbetsmarknadsdagar. Du arbetar även med marknadsföring och du har koll på vad som händer på just ditt lärosäte. Du och ditt team driver den lokala verksamheten och medlemstillväxten samt får stöd och coachning av din verksamhetsledare eller sektionsledare.
Vi söker dig som är:
• Student på Uppsala universitet
• Social och utåtriktad
• Samarbetar bra i team
• Ansvarsfull, initiativtagande och lösningsorienterad
• Resultatdriven och gillar att arbeta mot mål
• Kreativ
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av service och/eller försäljning
• Har minst 1 år kvar av din studietid
• Har varit eller är engagerad i studentlivet på ditt lärosäte
Tjänsten är en visstidsanställning terminsvis om cirka 20 timmar/månad. Ingångslönen är 140 kr exklusive semesterersättning med möjlighet till löneökning terminsvis. Vi utgår från att du delar fackföreningsrörelsens värderingar men du behöver inte ha några förkunskaper om Vision eller facket - det får du av oss.
Resor i tjänsten förekommer någon gång under terminen för att besöka andra lärosäten i Eskilstuna och Västerås.
I början av din anställning kommer du genomgå en digital studentinformatörsutbildning tillsammans med din sektionsledare.
Du är välkommen med CV och personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 5 oktober 2025. Startdatum 1 augusti.
Du ansöker genom att klicka på knappen ansök nedan.
Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund med cirka 218 000 medlemmar, både studenter och de i arbetslivet.Vi är partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Läs mer om oss på www.vision.se Ersättning
Timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vision Arbetsplats
Vision Kontakt
Sektionsledare student
Dinara Garipova dinara.garipova@vision.se 076-7718572 Jobbnummer
9497012