Studenter till uppdrag som LiU Erasmusambassadörer
Linköpings universitet / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-08-03
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu 1–3 studenter till uppdrag som LiU Erasmusambassadörer vid Internationella enheten. Vi erbjuder ett roligt och varierande extrajobb för dig som vill inspirera andra studenter att upptäcka möjligheterna med utbytesstudier och praktik inom Erasmus+.
Om jobbet
Uppdraget är att informera och inspirera studenter om möjligheterna för mobilitet inom Erasmus + programmet. Detta gör du exempelvis vid informationsmöten, besöksmässor, drop-in tillfällen, inspirationsveckor och liknande event där du delar med dig av dina erfarenheter. Du kommer även bidra med att ta fram olika typer av material till intranätet som exempelvis artiklar och intervjuer med syfte att inspirera andra studenter att åka utomlands på utbyte/praktik. Som Erasmusambassadör ansvarar du, eventuellt tillsammans med ytterligare en student, för podcasten Go International som du också är programledare för.
Du har möjlighet att, i samråd med Erasmusansvarige, ta fram nya och innovativa sätt att inspirera studenter att ta del av möjligheterna inom Erasmus+.
Arbetet är oftast flexibelt och beroende på vilket eller vilka event du ska arbeta med kan arbetstiden förläggas utanför kontorstid. Under höstterminen kommer en inspirationsvecka för utbytesstudier/praktik anordnas och där förväntas du arbeta. Inspirationsveckan under hösten kommer att vara vecka 42.
Du kan komma att arbeta på något eller alla av LiUs tre campus i Linköping och Norrköping.
Om dig
För att trivas och lyckas i uppdraget ser vi att du är initiativtagande och självgående, med förmåga att ta ansvar för dina uppgifter och driva arbetet framåt. Du har en god muntlig kommunikationsförmåga och tycker om att möta andra, skapa kontakt och förmedla information på ett tydligt och engagerande sätt. Eftersom uppdraget kan variera över tid och nya aktiviteter eller behov kan uppstå, är det också viktigt att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer.
Vi vill att du:
är LiU-student
ska ha varit iväg en eller fler terminer på en Erasmusmobilitet
är bekväm med att tala med och inför andra studenter
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meritande om du har erfarenhet av att hålla presentationer inför publik.
Din arbetsplats
Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 44 500 studenter och 4 500 medarbetare.
Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.
Om anställningen
Anställningen är en intermittent anställning på timmar och omfattar upp till 100 timmar under läsåret 2026/27.
Tillträde september 2026 till och med augusti 2027 eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Timlön enligt gällande avtal för studentmedhjälpare.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-08-03Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 26 augusti 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Pernilla Eriksson pernilla.eriksson@liu.se +4613284450 Jobbnummer
10018309