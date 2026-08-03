HR-generalist till Centrum för HR
Region Västmanland / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-08-03
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Söker du ett utvecklande arbete där du arbetar brett inom HR-området samtidigt som du bidrar i en samhällsviktig och meningsfull verksamhet? Hos oss välkomnas du till en prestigelös och tillitsfull HR-organisation där vi stöttar varandra och trivs ihop. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Rollen som HR-generalist innebär att du kommer att arbeta nära en eller flera av våra verksamheter och ge konsultativt stöd åt chefer inom HR-frågor. Du är ett stöd i såväl de dagliga utmaningarna och frågorna som cheferna arbetar med, som i de mer övergripande
strategiska frågorna inom verksamheten. Detta genom att vara en del i ledningsgruppen och verksamhetsplaneringen.
Många av våra arbetsuppgifter är återkommande, såsom löneöversyn och samverkan, men det händer också titt som tätt saker i verksamheterna där vi snabbt behöver ställa om och skapa nya rutiner, såsom under pandemin eller tidigare strejkvarsel.
Till stöd har du en väl uppbyggd HR-organisation med bland annat HR-partners, strateger, lön-pension- och systemstöd samt förhandlingschef. Dessutom blir du en del av en arbetsgrupp bestående av 19 kompetenta, prestigelösa och hjälpsamma kollegor. Vi
värderar samarbete och har varje vecka avsatt tid för bland annat planering, erfarenhetsutbyte, reflektion och kompetensutveckling.
Samtidigt som du arbetar brett inom HR-området (inom alla delar förutom rekrytering) får du också möjlighet att fördjupa dig och bli en del av det strategiska arbetet inom något av våra spår; arbetsmiljö, lag-och avtal eller kompetensförsörjning.
Om arbetsplatsen
HR-organisationen leds av vår HR-direktör Annika Tjernström som beskriver HR-arbetet på följande sätt;
"Värdegrund och tillit är nyckelord för mig. En värdegrund ska sitta i kroppen, inte i en pärm eller i ett dokument. När det gäller tillit är det viktiga att vi har ett tillåtande klimat där du vågar prova och där viljan att göra rätt väger tyngre än rädslan för att göra fel. Då får man en handlingskraftig och lärande organisation!"
Själva arbetsgruppen som du kommer tillhöra består av enhetschef och 19 medarbetare som arbetar som verksamhetsnära HR generalister. Tillsammans verkar vi för att stärka regionens HR-arbete. Vårt mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för Region
Västmanlands chefer att lyckas i sitt arbete vad gäller att utveckla verksamheten, kompetensutveckla och behålla medarbetare och att attrahera nya.
Vi erbjuder;
ett arbete där du jobbar med eget ansvar mot din/dina verksamheter samtidigt som du har gott kollegialt stöd
en arbetsgrupp med god sammanhållning där vi har roligt tillsammans och jobbar tillsammans mot uppsatta mål och ses minst två dagar i veckan
en mentor i början av din tid hos oss
flexibilitet i form av distansarbete utifrån dialog med närmaste chef
gott arbetsrättsligt stöd av bl.a. HR-partners och förhandlingschef
veckovis avsatt tid för kompetensutveckling
en möjlighet att arbeta både brett med HR-frågor, men också fördjupat inom ett område som intresserar dig
friskvård a 3000 kr/år och gratis träning på vårt fullt utrustade gym
trevlig fredagsfika
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Vill du prata med någon av våra HR-konsulter för att få veta mer om tjänsten och om arbetet hos oss, ring eller mejla HR-direkt: 021-174211 hr-direkt@regionvastmanland.se
Vill du prata med rekryterande chef mejla till: susanne.hakansson@regionvastmanland.se
eller ring 021-173964 Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från personalvetarprogrammet eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har några års erfarenhet av att arbeta konsultativt och brett inom hela HR-området samt goda kunskaper i arbetsrätt och/eller rehabilitering. Vi värdesätter att du har erfarenhet av arbete med fackliga parter. Din förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är mycket god. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Körkort är en fördel då resor förekommer i tjänsten.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och ha förmåga att strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då du kommer samarbeta med kollegor, chefer och andra aktörer behöver du ha lätt för att skapa och utveckla goda relationer i ditt arbete. Du
är trygg och stabil och kan skilja på det personliga och det professionella. Vi ser även gärna att du är initiativtagande och intresserad av att bidra till verksamhetens utvecklingsarbete.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Möjlighet finns till distansarbete utifrån verksamhetens behov men ett par dagar i veckan är obligatoriska på plats.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 augusti!
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer sker på plats i Regionhuset, ingång 4, v. 35, och v. 36. Vi tillämpar arbetsprov i samband med intervju.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef åter från semester den 12 augusti
Susanne Håkansson susanne.hakansson@regionvastmanland.se +4621173964 Jobbnummer
10018293