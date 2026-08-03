Sektionschef till sektion högskolepedagogik
Linnéuniversitetet / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-08-03
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Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.Change starts here!
Sektion högskolepedagogik är en del av universitetsbiblioteket, vars övergripande uppdrag är att stödja utbildning, forskning och samverkan. Universitetsbiblioteket är en lärandemiljö och en resurs för informationsförsörjning, kunskapsspridning och bildning. Arbetet sker i dialog med universitetets studenter, lärare och forskare. Tillsammans är vi runt 70 medarbetare med olika professioner.
Bidra till hållbara utbildningar av högsta kvalitet
Vi söker dig som vill leda och utveckla verksamheten inom sektion högskolepedagogik. Sektionen samlar vetenskaplig kompetens inom området högre utbildning, kompetensutvecklingsprocesser samt IKT-pedagogik i syfte att stödja universitetets utbildningar och kompetensutveckling. Inom sektionen finns ansvar för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning, forskarhandledarutbildning samt kurser i examination i högre utbildning och pedagogiskt ledarskap. Sektionen erbjuder även konsultativ verksamhet och olika typer av kompetensutveckling för samtliga personalkategorier.
Förvaltningsobjektet utbildningsmiljö som ansvarar för utbildningsstödjande system såsom lärplattform, mediatjänst, enkätsystem, system för digital tentamen och plagiatkontroll ryms inom sektionen. Det gör även IKT-pedagogernas stöd till lärare i användningen av digitala metoder i undervisningen och texthandledarnas stöd till främst studenter i akademiskt skrivande, läsning, presentation och studieteknik.
Uppdraget innebär personal- och arbetsmiljöansvar för 20-25 medarbetare. Du kommer vara en del av universitetsbibliotekets ledningsgrupp, delta i strategiska diskussioner i olika forum och bidra till universitetets utveckling i dialog med fakulteterna. Omvärldsbevakning är central i rollen och det kan beredas utrymme för viss egen forskning. Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen på avancerad nivå. Doktorsexamen är meriterande. Du ska ha erfarenhet av undervisning inom högre utbildning samt intresse och skicklighet för pedagogisk och digital utveckling. Rollen kräver god förståelse för högre utbildnings samhällsuppdrag och utbildningens förutsättningar på såväl grund, avancerad som forskarnivå.
Du har erfarenhet av ledarskap och av att driva förändringsarbete. Du har förmåga att skapa engagemang och en god arbetsmiljö samt för att leda mot gemensamma mål. Vi söker dig som vill verka för ett tillitsfullt, tydligt och motivationsskapande ledarskap. En central del i rollen är att skapa nätverk både inom och utanför Linnéuniversitetet, vilket innebär att du behöver vara samarbetsinriktad, lyhörd och nyfiken. Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande.
Vidare har du mycket god kommunikativ och språklig förmåga på både engelska och svenska. Vi efterfrågar även analytisk och reflekterande förmåga. Särskild vikt kommer att läggas vid kvalifikationer som kan visa förmåga att bedriva högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.
Tillträde/varaktighet
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% med tillträde 20270101 eller enligt överenskommelse och provanställning i sex månader. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan.
Placeringsort
Kalmar eller Växjö. Arbetet innebär tjänstgöring på båda orterna.
Upplysningar lämnas av:
Bibliotekschef Lotta Gustafsson, 070-2968020, lotta.gustafsson@lnu.se
Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-446713, emma.dahlberg@lnu.se
Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti, 2026.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
351 95 VÄXJÖ Jobbnummer
10018288