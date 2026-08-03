Infrastructure Plattform Engineer
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2026-08-03
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VMware | Windows Server | Linux | Ansible | IT-säkerhet
Vill du arbeta med infrastruktur som måste fungera när det verkligen gäller?
Försvarsmaktens IT-miljöer är en avgörande del av Sveriges försvarsförmåga. Här ställs höga krav på tillgänglighet, robusthet och säkerhet.
Vi söker nu en Infrastructure Platform Engineer till FMTIS som vill kombinera teknisk spetskompetens med ansvar för utveckling, förvaltning och livscykelhantering av verksamhetskritiska IT-system.
Om rollen
Du kommer att vara en viktig del av teamet som ansvarar för Försvarsmaktens virtualiserings- och serverplattformar.
Arbetet omfattar:
VMware vSphere, ESXi och vCenter
Windows Server och Active Directory
Linux-baserade serverplattformar
Drift och förvaltning av serverhårdvara
Operativsystemshärdning
Automation och scripting med Red Hat Ansible
IT-säkerhetsarbete
Nätverk och brandväggar
Drift av komplexa IT-miljöer med höga säkerhetskrav
Utöver plattformsarbetet kommer du att:
Utöva operativ systemförvaltning
Bidra till utveckling och förvaltning av containerplattformar och moderna plattformstjänster i takt med att verksamheten utvecklas
Delta i utveckling och avveckling av IT-system
Utgöra tredje linjens tekniska stöd till driftorganisationen
Säkerställa att system och utrustning underhålls enligt fastställda planer
Testa och verifiera ny utrustning före driftsättning
Hantera certifikat och licenser enligt gällande rutiner
Delta i tekniska remisser och förändringsarbete
Medverka vid utbildning av användare och operatörer
Genomföra regelkonfigurationer och funktionsförändringar inom ramen för systemförvaltningen
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller nätverksteknik
eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av:
VMware vSphere, ESXi och vCenter
Windows Server
Active Directory
Linux
Drift och förvaltning av serverplattformar
Meriterande:
Operativsystemshärdning
Red Hat Ansible
PowerShell, Bash eller Python
Serverhårdvara
Containerplattformar och containerhantering, exempelvis Docker eller Kubernetes
IT-säkerhet
Nätverk och brandväggar
Verksamhetskritiska eller säkerhetsklassade miljöer
Vi erbjuder
Arbete i några av Sveriges mest säkerhetskritiska IT-miljöer
Utveckling inom automation och cybersäkerhet
Möjlighet att påverka och vidareutveckla plattformar och system
Ett uppdrag som bidrar till Sveriges säkerhet
Utvecklingsmöjligheter mot Senior Infrastructure Platform EngineerPubliceringsdatum2026-08-03Övrig information
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen.
Placeringsort: Enköping
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Sjö, Rekryteringsansvarig Talanganskaffningscenter FMTIS, lena.sjo@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 40 ENKÖPING Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10018289