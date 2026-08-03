Cirkelledare till demokraticirkel för unga
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Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Vill du bidra till att stärka ungas delaktighet, demokratiska engagemang och framtidstro?
Medborgarskolan söker nu cirkelledare till studiecirkeln "Unga möts – Sammanhang, nätverk och handlingskraft", ett delprojekt finansierad av Socialstyrelsen för unga mellan 16 och 27 år som vill förstå samhället bättre, hitta vägar till inflytande och utveckla sin egen handlingskraft.
Om studiecirkeln
"Unga möts – sammanhang, nätverk och handlingskraft" är en digital studiecirkel där deltagarna tillsammans utforskar frågor om demokrati, delaktighet, samhällsengagemang och civilsamhällets roll. Genom dialog, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar får deltagarna verktyg att förstå hur samhället fungerar, hur beslut fattas och vilka möjligheter som finns att påverka frågor som berör deras vardag.
Studiecirkeln inleds med en gemensam uppstartsträff där deltagarna tillsammans med cirkelledaren planerar tiderna för de kommande träffarna. Därefter genomförs fem träffar om 90 minuter vardera under hösten.
Om uppdraget
Som cirkelledare ansvarar du för att planera och genomföra studiecirkeln samt skapa ett tryggt, inkluderande och engagerande lärande i gruppen. Du leder deltagarna genom ett färdigt studiematerial och stöttar dem i att utforska sina erfarenheter, utveckla sina idéer och hitta vägar till engagemang och delaktighet.
I uppdraget ingår att:
planera och strukturera studiecirkelns genomförande
leda gruppens samtal och övningar
skapa delaktighet, engagemang och ett respektfullt samtalsklimat
anpassa upplägget utifrån deltagarnas behov och förutsättningar
dokumentera och administrera cirkeln enligt Medborgarskolans rutiner
representera Medborgarskolan i mötet med deltagare
Du behöver inte vara expert på politik eller samhällsfrågor. Det viktigaste är att du är lyhörd, pedagogisk och har ett genuint intresse för ungas utveckling och delaktighet.
Vi söker dig som
har ett starkt engagemang för demokrati, delaktighet och ungas inflytande
har erfarenhet av att leda grupper, utbildningar eller aktiviteter
har pedagogisk förmåga och kan skapa inkluderande lärmiljöer
är trygg i att leda samtal och grupprocesser
har god digital vana och kan genomföra träffar på Teams eller Zoom
är självgående, ansvarstagande och bra på att skapa engagemang
delar Medborgarskolans värdegrund om människors lika värde, respekt och livslångt lärande
Det är meriterande om du
själv tillhör eller nyligen har tillhört målgruppen 16–27 år
har erfarenhet av ungdomsverksamhet, föreningsliv eller ideellt engagemang
har kunskap om frågor som rör demokrati, delaktighet och samhällsengagemang
har erfarenhet av folkbildning eller folkbildningspedagogik
har erfarenhet av att leda studiecirklar, workshops eller utbildningar
har egna nätverk bland unga, föreningar, organisationer eller andra relevanta sammanhang där du kan bidra till att sprida information om studiecirkeln och hjälpa till att rekrytera deltagare
Vi erbjuder
introduktion till uppdraget och studiematerialet
obligatorisk cirkelledarutbildning inför uppstart
färdigt studiematerial och handledning
stöd från kontaktperson hos Medborgarskolan
möjlighet att göra skillnad för unga människors delaktighet och framtidstro
möjlighet till fler uppdrag inom Medborgarskolans verksamhet
Anställningsform
Uppdraget sker genom objektsanställning, vilket innebär att du anställs för ett avgränsat uppdrag under den period studiecirkeln genomförs.
Uppdraget passar utmärkt att kombinera med studier eller arbete.
Arvode utgår enligt Medborgarskolans riktlinjer.
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
113 47 DIGITALT Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
10018308