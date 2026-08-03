Biträdande projektledare ubåtssystem
Försvarets Materielverk (FMV) / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-08-03
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Nu söker vi en biträdande projektledare för ubåtssystem som har erfarenhet av att leda större projekt och vill vara med och driva arbetet med framtidens ubåtssystem framåt. Vill du arbeta med uppgifter som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som biträdande projektledare ubåtssystem får du en central roll i att tillsammans med huvudprojektledare planera, leda, utveckla och följa upp projektverksamhet kopplad till komplexa ubåtssystem. Du kommer primärt att vara en del av projektledningen för ett specifikt projekt, där målet är att leverera ubåtar till Försvarsmakten. Rollen innebär att du bidrar till att säkerställa att projektets mål uppnås inom givna ramar för tid, ekonomi och kvalitet.
I rollen ansvarar du för att planera projektets genomförande genom att ta fram tidplaner, bedöma resursbehov och följa upp projektets ekonomi. Du är delaktig i att leda och samordna arbetet i projektteamet samt tar fram och hanterar projekthandlingar som analyseras, utvärderas och avrapporteras som underlag för beslut. Arbetet omfattar även framtagning av upphandlingsunderlag och löpande samverkan med nationella och internationella leverantörer. Tillsammans med övriga medarbetare bidrar du till att utveckla och leverera avancerade marina system som stärker Sveriges försvarsförmåga. Rollen innebär ett stort ansvar men också goda möjligheter att påverka arbetssätt, prioriteringar och lösningar inom projektets ramar.
Tjänsten är placerad i Karlskrona. Resor förekommer regelbundet.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet som projektledare eller delprojektledare från större projekt och som har erfarenhet av att leda projekt med projektmedlemmar och flera intressenter involverade. För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har B-körkort.
Det är meriterande om du har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vi ser även positivt på om du har en projektledarutbildning, erfarenhet av arbete inom det tekniska arbetsområdet, användning av projektplaneringsverktyg och riskhantering samt erfarenhet av offentlig upphandling och förhandlingar.
Har du erfarenhet från försvarssektorn eller kunskaper om u-båtsdesign och ubåtars systemuppbyggnad är det en fördel. Militär utbildning med ubåt som specialområde är också meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi söker dig som är strukturerad och initiativtagande. Du har lätt för att samarbeta med andra och skapar goda relationer såväl inom den egna organisationen som med externa aktörer. Du kommunicerar på ett tydligt och professionellt sätt och har förmåga att anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Samtidigt har du en god analytisk förmåga och trivs med att arbeta i en verksamhet där långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande är centrala delar av uppdraget.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marinmateriel som ansvarar för de marina system som används av Försvarsmakten, exempelvis ubåtar, fartyg och dykmateriel.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Per-Erik Nyström via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lovisa Karlsson på lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
371 29 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10018307