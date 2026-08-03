Junior Infrastructure Platform Engineer
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2026-08-03
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VMware | Windows Server | Linux | Ansible | IT-säkerhet
Vill du utvecklas inom IT-infrastruktur som bidrar till Sveriges säkerhet?
Hos oss på FMTIS arbetar du inte bara med teknik – du bidrar till att bygga och förvalta den digitala infrastrukturen som stödjer Sveriges försvarsförmåga.
Vi söker nu en Junior Infrastructure Platform Engineer som vill utvecklas inom virtualisering, serverplattformar, automation och IT-säkerhet tillsammans med erfarna specialister.
Här får du möjlighet att arbeta med modern teknik, komplexa miljöer och ett samhällsviktigt uppdrag samtidigt som du bygger efterfrågad kompetens inom infrastruktur och cybersäkerhet.
Om rollen
Som Junior Infrastructure Platform Engineer blir du en del av teamet som ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av verksamhetskritiska IT-system och plattformar.
Du kommer att arbeta med:
VMware vSphere, ESXi och vCenter
Windows Server och Active Directory
Linux-baserade serverplattformar
Serverhårdvara och datacenterinfrastruktur
Operativsystemshärdning (Hardening)
Scripting och automatisering med Red Hat Ansible
IT-säkerhetsrelaterade aktiviteter
Nätverk och brandväggar
Du kommer även att:
Delta i operativa förvaltningsuppgifter inom interna IT-system
Medverka vid utveckling och avveckling av IT-system
Delta i test och verifiering av ny utrustning innan produktionssättning
Stödja driftorganisationen i tekniska frågor
Medverka vid utbildning av användare och operatörer
Delta i hantering av certifikat och licenser
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis:
Yrkeshögskola (YH)
Högskoleutbildning inom IT eller datateknik
Utbildning inom nätverk, systemadministration eller infrastruktur
eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.Publiceringsdatum2026-08-03Erfarenheter
Grundläggande kunskaper inom ett eller flera av följande områden:
Windows Server
Linux
VMware
Active Directory
Nätverk
Meriterande:
Red Hat Ansible
PowerShell, Bash eller Python
Serverhårdvara
Operativsystemshärdning
IT-säkerhet
Brandväggar
Vi erbjuder
Ett samhällsviktigt uppdrag
Möjlighet att utvecklas inom VMware, Linux och cybersäkerhet
Erfarna specialister som mentorer
Moderna och komplexa IT-miljöer
Tydlig utvecklingsväg mot Infrastructure Platform Engineer
Kompetensutveckling som en del av uppdraget
Försvarsmaktens tekniska miljö utvecklas kontinuerligt. Därför erbjuder vi strukturerad kompetensutveckling genom utbildningar, certifieringar, erfarenhetsutbyte och deltagande i tekniska nätverk. Vi vill att våra medarbetare ska kunna växa från specialist till expert och bidra till utvecklingen av Sveriges mest samhällsviktiga IT-miljöer.Övrig information
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen.
Placeringsort: Enköping
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Sjö, Rekryteringsansvarig Talanganskaffningscenter FMTIS, lena.sjo@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 40 ENKÖPING Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10018290