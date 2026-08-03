Vetenskapsrådet söker en senior rådgivande fiberspecialist till Sunet
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2026-08-03
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Vetenskapsrådet söker en senior rådgivande fiberspecialist med strategiskt fokus. Rollen är central för långsiktig utveckling och förvaltning av Sunets nationella och internationella fiberinfrastruktur, med särskilt fokus på strategi, marknad, samverkan och upphandling.
Sunet som en del av Vetenskapsrådet ansvarar för den digitala infrastrukturen för Sveriges lärosäten, forskningsinfrastrukturer och vissa myndigheter. Verksamheten ställer mycket höga krav på robusthet, säkerhet, lång livslängd och internationell samverkan, vilket kräver välgrundade strategiska beslut och kvalificerad expertis inom fibermarknaden. Läs mer om Sunet på http://www.sunet.se.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad på enheten för nät och infrastruktur, vid avdelningen för teknisk utveckling och strategi. Du arbetar nära erfarna ingenjörer och tekniker och fungerar som senior rådgivare och expertstöd inom fiberområdet, både internt och gentemot externa parter.
Tjänsten innebär ett tydligt ansvar för fiberrelaterade frågor inom Sunet, inklusive arbete med internationella förbindelser och sjökabelsystem. Rollen har ett strategiskt och rådgivande perspektiv.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att
ta fram och förvalta Sunets fiberstrategi
genomföra marknads- och omvärldsanalys
vara strategisk resurs i internationella sammanhang (t ex. i Polar Connect och liknande internationella projekt), inklusive arbete med långdistansförbindelser och sjökabelrelaterade frågeställningar
agera rådgivande teknisk expert i dialog med leverantörer, operatörer och samarbetspartners
bidra i upphandlingar med kravställning och avtalsunderlag
stödja både internt och externt i strategiska fiberfrågor
bidra till risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetesplanering samt dokumentation av kritisk infrastruktur.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att passa in i och trivas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att etablera tillitsfulla och goda relationer i både interna och externa sammanhang. Du har god förmåga att självständigt planera, organisera och driva dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt, samtidigt som du är flexibel och kan planera om när förutsättningarna förändras.
Utöver de personliga egenskaperna ska du också ha
teknisk utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren ser som relevant
aktuell och närliggande flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med nationell fiberinfrastruktur på avancerad nivå
god kännedom om fiberförläggning och fiberdokumentation
goda kunskaper för robusthet, redundans och tillgänglighet i kritisk infrastruktur
närliggande och aktuell erfarenhet av att arbeta med leverantörer, operatörer och externa samverkansparter
god kännedom om fibermarknaden och fiber‐nätägare i Sverige
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
erfarenhet av kravställning kring inplacering av utrustning för kritisk infrastruktur
deltagit i upphandlingar, tekniska kravställningar, framtagande av avtalsunderlag
erfarenhet av DWDM-installationsprojekt där RAMAN-förstärkare använts
kunskap om regler och lagstiftning kring förläggning av fiberkabel i Sverige
erfarenhet av sjökabelsystem, landningspunkter eller långdistansförbindelser
arbetslivserfarenhet från svensk fiberoperatörer
Placering
Vårt kontor finns på Tulegatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Befattningen för denna tjänst kommer att vara senior rådgivare. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
Janna Ljung, tf enhetschef: 070-776 89 08
Eva Huring, HR-specialist 070-108 74 29
Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 24 augusti 2026.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-07907Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning. Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Inom vår tekniska verksamhet tillhandahåller Vetenskapsrådet genom Sunet ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetenskapsrådet
(org.nr 202100-5208)
101 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Vetenskapsrådet Jobbnummer
10018291