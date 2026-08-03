Kommunikatör Högskolan Dalarna
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2026-08-03
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Är du en kommunikatör som drivs av att ta initiativ och ansvar för utveckling och vill vara med och göra verklig skillnad? Högskolan Dalarna söker nu en kommunikatör som vill vara med och driva och utveckla kommunikationen i projekt där innovation, samverkan och samhällsnytta står i fokus.
Om rollen
Som projektkommunikatör ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser kopplade till projekten Innovationssluss och testbädd för välfärdstjänster och Akademinära Innovation Dalarna 2. Du bidrar till att synliggöra hur forskning, kunskap och idéer omsätts i praktiken och skapar värde i samhället. Du får även möjlighet att bygga nätverk och arbeta i en miljö där kunskap, innovation och samverkan står i centrum.
Du blir en del av avdelningen för kommunikation, som är en del av högskolans verksamhetsstöd och ansvarar för både intern och extern kommunikation samt studentrekrytering. Nu stärker vi upp vårt team med en kommunikatör som vill ta ett helhetsgrepp om kommunikationen i våra innovations- och samverkansprojekt.
Du arbetar både strategiskt och operativt, och har en viktig roll i att koppla projektens kommunikation till högskolans långsiktiga arbete med innovation och samverkan. I din vardag samarbetar du nära kollegor på avdelningen för kommunikation, enheten för planering och analys samt projektledare och andra nyckelpersoner – både internt och externt.
Du planerar och driver arbetet framåt i dialog med berörda aktörer och utifrån projektens mål och genomförandeplaner. I rollen ingår även att initiera, planera och genomföra aktiviteter som stärker samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv, samt att bidra till ökat kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.
Är du redo att ta en nyckelroll där du, i samverkan med bland andra Science Park och Region Dalarna, bidrar till en större helhet för Dalarna – och skapar nytta på riktigt? Då är det dig vi söker.
Är du personen vi söker?
För rollen krävs:
akademisk examen inom kommunikation eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
minst tre års aktuell erfarenhet av att självständigt planera och driva kommunikationsinsatser
minst tre års aktuell erfarenhet av liknande uppdrag som arbetsgivaren bedömer relevant
goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg, exempelvis Episerver
goda kunskaper om klarspråk och webbtillgänglighet
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med processer inom högskolesektorn
erfarenhet av innovationskommunikation och/eller samverkan med näringsliv.
För att lyckas i uppdraget trivs du i en roll där du får ta initiativ och skapa struktur. Du har förmågan att arbeta självständigt, se möjligheter, ta ansvar och driva arbetet framåt – även när ramarna inte är helt givna. Du är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroende. Samverkan är en central del av rollen, både internt och externt, och du motiveras av att arbeta tillsammans med olika aktörer. Därtill har du en mycket god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett öppet och lösningsorienterat arbetsklimat.
Vi ser även att du är analytisk och reflekterande – du följer upp och utvärderar dina kommunikationsinsatser, drar slutsatser och justerar vid behov för att nå bästa möjliga effekt. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förmedla komplexa frågor på ett enkelt, tydligt och engagerande sätt, både i tal och skrift.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning, med tillträde under hösten 2026 t.o.m. hösten 2027. Tjänstgöringsgrad 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge. Möjlighet till att teckna distansavtal finns.Publiceringsdatum2026-08-03Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Högskolan kommer i denna rekrytering att göra en kvalitativ helhetsbedömning för att bedöma vilken sökande som har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-08-17.
Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
791 88 FALUN Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Chef avdelningen för kommunikation
Erik Bäckvall ebv@du.se +4623778266 Jobbnummer
10018292