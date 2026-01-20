Studenter sökes till sommarjobb som ekonomiassistent!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Helsingborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Helsingborg
2026-01-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du student och letar efter ett flexibelt extrajobb och sommarjobb inom ekonomi? Vi söker nu en noggrann och driven ekonomiassistent till vår kund i Helsingborg med start omgående.
Detta är ett ypperligt tillfälle för dig som studerar inom redovisning och ekonomi att komma vidare i din karriär och utvecklas på ett väletablerat företag med många varierande arbetsuppgifter.
Tjänsten omfattar bland annat arbetsuppgifter som:
• Hantera och leda redovisningsuppdrag
• Löpande redovisning
• Bokslut
• Årsredovisningar
• Deklarationer åt aktiebolag och enskilda firmor
• Ha kontinuerlig kundkontakt med uppföljning av kundens behov
Du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd som konsult till vår kund. Tjänsten är på deltid och du arbetar 2-3 dagar/vecka och arbetstiderna kommer vara dagtid främst 8-17. På sommaren kan det vara upp till heltid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Studerar relevant utbildning inom ekonomi, minst 1 år kvar på dina studier
• Har goda kunskaper i Excel och ekonomisystem
• Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
• Har god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad
• Tidigare erfarenhet som ekonomiassistent är meriterande men inte ett krav
• Du är tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan samt upp till heltid under lediga perioder som jul- och sommar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9694281