Studenter sökes till sommarjobb som ekonomiassistent!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Helsingborg
2026-01-20


Är du student och letar efter ett flexibelt extrajobb och sommarjobb inom ekonomi? Vi söker nu en noggrann och driven ekonomiassistent till vår kund i Helsingborg med start omgående.

Detta är ett ypperligt tillfälle för dig som studerar inom redovisning och ekonomi att komma vidare i din karriär och utvecklas på ett väletablerat företag med många varierande arbetsuppgifter.

Tjänsten omfattar bland annat arbetsuppgifter som:
• Hantera och leda redovisningsuppdrag
• Löpande redovisning
• Bokslut
• Årsredovisningar
• Deklarationer åt aktiebolag och enskilda firmor
• Ha kontinuerlig kundkontakt med uppföljning av kundens behov

Du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd som konsult till vår kund. Tjänsten är på deltid och du arbetar 2-3 dagar/vecka och arbetstiderna kommer vara dagtid främst 8-17. På sommaren kan det vara upp till heltid.

DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Studerar relevant utbildning inom ekonomi, minst 1 år kvar på dina studier
• Har goda kunskaper i Excel och ekonomisystem
• Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
• Har god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad
• Tidigare erfarenhet som ekonomiassistent är meriterande men inte ett krav
• Du är tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan samt upp till heltid under lediga perioder som jul- och sommar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9694281

