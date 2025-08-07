Studenter sökes för deltidsarbete!

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Helsingborg
2025-08-07


Arena Personal söker engagerade och noggranna studenter för arbete på ett packeri. Är du flexibel, pålitlig och söker ett extrajobb vid sidan av dina studier? Då är det här möjligheten för dig! Ingen tidigare vana av lagerarbete krävs - Det viktiga är att du har rätt inställning, trivs med att arbeta fysiskt och motiveras av att göra ett bra jobb.
Arbetspassen är huvudsakligen förlagda på vardagar kl. 7:00-16:00. Du har förmåga att arbeta med högt tempo och samtidigt är du noggrann, behärskar det svenska språket och har god arbetsmoral. Du ska vara student eller ha annan sysselsättning på mins 50% för att kunna bli anställd.
Vi ser helst att du kan jobba 3 dagar/vecka och kan starta omgående samt att du har körkort och tillgång till bil. Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Marko Cicak
marko.cicak@arenapersonal.com
0708398375

Jobbnummer
9449354

