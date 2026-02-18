Student sökes! Processdokumentatör till Energibolag i Malmö
2026-02-18
Studerar du på högskola eller universitet till ingenjör inom logistik? Nu söker vi dig som vill arbeta med att uppdatera processflöden för verksamhetsutveckling inom energibranschen. Har du förmågan att se hur allt hänger ihop, och vill få värdefull erfarenhet inför framtiden? Är du dessutom riktad mot bygg- och anläggning ser vi det som meriterande. Sök detta extrajobb med erbjudande om sommarjobb redan idag - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:Som Processdokumentatör kommer du att arbeta med ledningsprocesser för att bygga anläggningar för regionnät. Din uppgift är att skapa flödesscheman för hur man ska arbeta med projekten, se hur olika aktiviteter kopplas ihop med varandra och vem som är ansvarig för varje moment. Du kommer även att ta fram dokument och checklistor för olika steg i processen. Tillsammans med processledare kommer du att utföra kontroller för att se hur arbetet görs idag och uppdatera befintliga processer.
Du kommer att rita och uppdatera processflöden för projektledarna i byggprojekten. I nära samarbete med gruppchefer kommer du att ta reda på viktiga och kritiska steg i arbetsprocessen och vara behjälplig med att rita dessa flöden i deras system BIC. Du kommer att arbeta med kvalitetsmetodik, orsaksanalys, logistik och supply inom byggbranchen.
Arbeta med kvalitetsmetodik, logistik och flödesscheman
Bidra till uppdatering och utveckling av processer och flöden
Samarbeta med gruppchefer och projektledare för att förstå verksamheten
Genomföra kontroller och skriva checklistor
I denna roll kommer du att få inblick i ett stort tekniskt bolag inom energisektorn och få värdefull erfarenhet inför framtiden.
VI SÖKER DIG SOM:Studerar på högskola- eller universitet med inriktning logistik, verksamhetsutveckling eller motsvarande
Har minst ett år kvar av dina studier då tjänsten sträcker sig under hela 2026
Har insikt kring teorierna bakom kvalitetsmetodik
Är obehindrad i svenska, både i tal och skrift då all dokumentation är på svenska.
Det är meriterande om du har förståelse för branschen, t.ex. hur ett byggprojekt fungerar och har tidigare relevant erfarenhet från arbete med flödesscheman.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Friday
ÖVRIG INFO:Omfattning: Deltid, ca. 50% i veckan med möjlighet till heltid under sommaren 2026
Start: Så snart som möjligt
Placering: Malmö
Rekryteringsansvarig: Sofia Krook
Lön: Marknadsmässig
