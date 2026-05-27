E-Commerce Manager till Mattfabriken
2026-05-27
Om Mattfabriken
Mattfabriken är ett snabbväxande e-handelsbolag inom mattor och heminredning med bas i Göteborg. Bolaget grundades 2022 med visionen att erbjuda kvalitetsmattor till konkurrenskraftiga priser kombinerat med en trygg, smidig och personlig köpupplevelse online.
Sedan starten har över 200 000 kunder handlat från Mattfabriken och bolaget omsätter idag mer än 100 MSEK med fortsatt stark tillväxt. Här finns ett tydligt kundfokus, en entreprenöriell kultur och en ständig vilja att utveckla både arbetssätt, system och kundupplevelse.
Teamet består idag av ett mindre, engagerat gäng där alla arbetar nära verksamheten och hjälper varandra framåt. Kulturen präglas av prestigelöshet, ansvarstagande och en vilja att hitta lösningar snarare än problem. Du kommer arbeta nära grundaren och VD:n Robert, som idag är djupt involverad i den operativa driften och söker en person som kan bli en viktig sparringpartner och på sikt ta ett större ansvar för e-handeln framåt.
Om rollenI rollen som E-Commerce Manager får du ett brett och varierat ansvar för den operativa driften av e-handeln och kundresan. Du blir navet mellan kundtjänst, orderhantering, hemsida, kampanjer och systemflöden med ansvar för att verksamheten fungerar smidigt i vardagen samtidigt som du driver förbättring och utveckling framåt.
Du kommer arbeta både operativt och utvecklingsorienterat i en miljö där det händer mycket och där du får stor möjlighet att påverka. Rollen passar dig som trivs i en hands-on verksamhet där du får kombinera teknik, affärstänk och kundfokus.
En viktig del av rollen blir att identifiera problem, hitta lösningar och säkerställa att e-handeln hela tiden utvecklas - både ur ett kundperspektiv och ur ett operativt perspektiv.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för den dagliga driften av e-handeln och säkerställa att köpresan fungerar smidigt
• Arbeta nära kundtjänst och orderhantering samt stötta teamet i operativa frågor
• Hantera och utveckla innehåll, kampanjer och underhåll av hemsidan
• Arbeta med produktupplägg, priser, teman och säsongsanpassningar
• Koordinera och förbättra flöden mellan olika system och integrationer
• Säkerställa funktionalitet kopplat till Shopify, retursystem och övriga e-handelssystem
• Driva förbättringar inom konvertering, kundupplevelse och automatisering
• Vara kontaktperson i operativa frågor och ta ansvar för att problem blir lösta
• Arbeta nära VD i utvecklingsfrågor och löpande förbättringsarbete
Vi söker dig som- Har erfarenhet av att arbeta operativt med e-handel, gärna i ett mindre eller snabbväxande bolag
• Har arbetat hands-on i Shopify eller liknande e-handelsplattform
• Har god teknisk förståelse och känner dig trygg i system, integrationer och digitala flöden
• Har erfarenhet av att driva, utveckla eller förbättra e-handelsprocesser
• Har ett starkt kundfokus och god förståelse för kundresan
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet av SEO, konverteringsoptimering, automatisering, grafisk design eller digital marknadsföring.
För att lyckas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad, självgående och prestigelös. Du trivs i en miljö där alla hjälps åt och där du får ta stort ansvar för både helheten och detaljerna. Du gillar att arbeta operativt, är nyfiken av dig och motiveras av att utveckla och förbättra saker löpande.
Om anställningenDetta är en direktrekrytering där du blir anställd hos Mattfabriken.
• Omfattning: Heltid, 07:00-15:30
• Start: Enligt överenskommelse
• Placering: Göteborg, Eriksberg
Ansök genom att klicka på länken nedan. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
417 63 GÖTEBORG
Mattfabriken
Consultant Manager
Elsa Jonasson elsa.jonasson@oio.se
9931910