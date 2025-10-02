Student? Sök deltidsjobb på lager!
2025-10-02
Nu söker vi dig med truckkort som vill vara en del av vår studentpool hos Euromaint i Örebro. Här erbjuds du ett deltidsjobb vid sidan av studierna där du blir en del av ett gäng härliga kollegor. Känner du igen dig i beskrivningen att vara ansvarstagande, noggrann och ha lätt för att samarbeta med andra? Tveka då inte att skicka in din ansökan, vi jobbar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker dig med truckbehörighet A1-A4 och B1-B4 som är intresserad av ett deltidsjobb vid sidan av dina studier! Tillsammans med dina kollegor i studentpoolen hos Euromaint kommer du att täcka det varierande personalbehovet. Dina pass kommer att bokas in både med framförhållning och med kort varsel. Du förväntas vara tillgänglig för att arbeta 2 pass/vecka under terminerna, men behovet är varierande och vissa veckor arbetar du mer och andra veckor mindre. Vi förväntar oss att du ser långsiktigt på uppdraget och att du kan ta dig an mer pass under semesterperioder som till exempel under jul och sommar.
På lagret välkomnas du till ett team som kännetecknas av att ha högt i tak och korta beslutsvägar, här får alla vara med och påverka. Du kommer att bli en del av ett stöttande team med bra stämning där samarbete är högt värderat.
Du erbjuds
• Ett flexibelt deltidsjobb vid sidan av dina studier
• En fot in på Academic Work och en dedikerad konsultchef som alltid finns som stöd
Dina arbetsuppgifter
• Som lagermedarbetare hos Euromaint kommer du att arbeta med lagerhantering och distribution av material. Större delen av arbetet kommer du att utföra med hjälp av truck, men det förekommer även arbetsuppgifter utanför trucken.
• Godsmottagning
• Plockning och packning av material i höglager
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på eftergymnasial nivå, med minst 1,5 år kvar av studierna, detta ska framgå tydligt i din ansökan
• Är tillgänglig för arbete minst 2 dagar/vecka under terminerna
• Kan arbeta mer under jul - och kommande sommarperiod
• Har truckkort med behörighet A1-4 och B1-4 och tidigare erfarenhet av lagerarbete med truckkörning, detta ska framgå tydligt i din ansökan
• Har goda kunskaper i svenska tal och skrift då detta språk används i arbetet
• Har grundläggande dataförståelse
Det är meriterande om du har
• Har traverskort
• Har erfarenhet av att köra motviktstruck
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad
• Kvalitetsmedveten
• Målinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
