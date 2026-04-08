Strömma söker yrkeslärare Lantbruk
2026-04-08
Vi söker dig som vill undervisa i yrkeskurser på inriktning lantbruk (maskin/växtodling) samt företagsekonomi på naturbruksprogrammet.
Är du lärare, lantmästare eller liknande har liknande utbildning? Vi tror på att koppla samman de mer teoretiska ämnena med ämnen i elevens valda inriktning.
Vi söker dig som har goda kunskaper i ämnena samt har förmågan att skapa relationer, är social och strukturerad.
Du varierar din undervisning och ser fördelar i att samverka med lärarkollegor och elevhälsopersonal.
Info om Strömma
Strömma är en anrik skola som ligger i en naturskön miljö strax utanför Sätila mellan Göteborg och Borås. Strömma Naturbrukscentrum AB bedriver naturbruksutbildning på gymnasienivå och ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad. Hushållningssällskapet har funnits i över 200 år och är en icke vinstdrivande organisation som har till ändamål att skapa goda och hållbara förutsättningar för de gröna näringarna och för landsbygdens utveckling.
Strömma Naturbrukscentrum har naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, hästhållning och djurvård samt ett mindre antal platser på Introduktionsprogrammet.
I dagsläget har vi drygt 180 elever varav merparten bor på elevhemmet måndag till fredag. Vi är ca 50 medarbetare varav drygt 20 lärare. Skolan består av många byggnader, allt från traditionella skollokaler till djurstallar och verkstäder. Skolan har eget skoljordbruk där vi brukar 260 ha. På skolan finns mjölkkor, får, hästar, kaniner, gnagare, marsvin, fåglar, fiskar och reptiler. Vi har ridhus och hundträningshall.
Alla elever har möjlighet att välja till kurser för naturvetenskaplig behörighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: linus.davidsson@strommanaturbruk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan lärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Naturbrukscentrum AB
(org.nr 559048-8465)
Strömma (visa karta
)
511 99 SÄTILA Jobbnummer
9842433