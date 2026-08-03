Strategiskt inriktad IT-tekniker
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Sollefteå Visa alla datajobb i Sollefteå
2026-08-03
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en tekniskt kunnig person som trivs i gränssnittet mellan teknik och användare och vill bidra till Sveriges digitala försvar. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som IT-tekniker hör du till avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen bidrar till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige. Vidare ansvarar avdelningen för uppgifter inom området för kryptologi och säkra kryptografiska funktioner.
I rollen som IT-tekniker arbetar du nära tekniken inom produktområdet data och har en viktig uppgift i att se till att kryptosystem fungerar stabilt, säkert och över tid. Här möter du en vardag där teknik, noggrannhet och verksamhetens behov hänger ihop. Ditt arbete omfattar både vidmakthållande av kryptosystem i hård- och mjukvara och praktiska uppgifter som teknisk support, kundsupport och reparationer. Du arbetar också med uppgraderingar, utbildning och rådgivning kring systemen.
Genom ditt arbete blir du en viktig länk mellan teknik, användare och samarbetspartners. Du har många kontaktytor, både internt inom myndigheten och externt med kunder och samarbetspartners, och bidrar till att skapa förståelse och fungerande lösningar i det dagliga arbetet. Vi ser därför din förmåga att kommunicera målgruppsanpassat som en viktig framgångsfaktor för rollen.
Med tiden finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom området och fördjupa dina kunskaper inom signalskydd och kryptosystem. Det kan på sikt öppna upp för roller som till exempel signalskyddschef eller signalskyddslärare. Här får du en roll där du arbetar nära tekniken och där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Fullgjord gymnasieutbildning
Minst tre års erfarenhet av IT-arbeten inom datakommunikation
Kunskaper om hur datorer kommunicerar i IT-miljöer
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift, samt god läs och hörförståelse
God förmåga att läsa och förstå dokumentation på engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom datakommunikation
IT-strategiskt arbete
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga – Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad – Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Personlig mognad – Du är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Pedagogisk insikt – Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Sollefteå, Västernorrlands län. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 070-200 83 28. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-30.
Referensnummer 2026FRA184-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Tekniker signalskydd, datakommunikation
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA184-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Cyber Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se 070-200 83 28 Jobbnummer
10018436