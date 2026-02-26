Strategiska inköpare inom ledningssystemområdet
Försvarets Materielverk / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-26
Vill du arbeta med affärer som gör verklig skillnad? Hos FMV får du en nyckelroll i att stärka Sveriges försvar genom strategiska och samhällsviktiga upphandlingar inom ledningssystemområdet. Här arbetar du med komplexa affärer nära avancerad teknik som skapar långsiktiga samarbeten. Du blir en del av en växande inköpsorganisation med höga ambitioner och ett tydligt uppdrag: att vara Sveriges ledande myndighet inom upphandling och strategiskt inköp. Du bidrar inte bara till goda affärer - du bidrar till Sveriges säkerhet.
Om tjänsten
Vi söker strategiska inköpare till avdelningen Gemensamt och Ledningssystem. Avdelningen Gemensamt och Ledningssystem arbetar i huvudsak med att hantera allt från avancerade tekniska system till nödvändiga stödtjänster.
Tjänsterna som strategiska inköpare tillhör specifikt enheterna som hanterar inköp av bl.a. ledningssystem, sensorer, strömförsörjning, informationssäkerhet, transmission, mark och nät.
I din roll som strategisk inköpare kommer du driva strategiska och operativa upphandlingar samt forma affärsupplägg och upphandlingsstrategier i tidiga skeden. Du kommer genomföra förhandlingar, ansvara för avtal och avtalsförvaltning, samt säkerställa att affärerna håller hög kvalitet ur ett ekonomiskt, juridiskt och strategiskt perspektiv. Arbetet bedrivs i projektform tillsammans med projektledare, tekniska specialister och i nära samarbete med ledande industripartners.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor kan förekomma i tjänsten.
Är du intresserad av att arbeta inom andra områden som vapen, fordon eller logistiska lösningar så kommer annonser riktade mot dessa områden annonseras om några veckor och vi hänvisar dig istället till dessa annonser. Är det så att du vill arbeta med konsulttjänster, IT-lösningar, entreprenader, fastighetsskötsel, transporter och övriga indirekta varor och tjänster som krävs för att Försvarsmakten och andra myndigheter ska fungera i vardagen vill vi istället hänvisa dig till vår annons för strategiska inköpare: [HÄR]
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning på ekonomi, logistik, juridik, teknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig aktuell och relevant erfarenhet inom inköp eller motsvarande. Vidare har du kunskaper inom avtalsrätt och kontraktshantering. Utöver detta har du goda kunskaper i att kommunicera på både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandlingsregelverk som LOU eller LUFS och vi ser positivt på om du har erfarenhet av förhandling. Vi ser det som en fördel om du har tidigare erfarenhet av upphandling inom offentlig sektor samt erfarenhet av projektarbete eller projektansvar men det är inget krav för tjänsten.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som samarbetar väl och bidrar till gemensamma resultat, är strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och driva arbete framåt. Du är uthållig och tar ansvar, både självständigt och tillsammans med andra. Utöver detta har du en god analytisk förmåga och trivs med komplexa frågeställningar.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 18 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Martin Cederquist, OFR/S Pia Edström, SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Christopher Jonsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
