Gislaveds kommun / Arkitektjobb / Gislaved
2025-08-14


Strategisk samhällsplanerare till Gislaveds kommun
Vill du vara med och forma framtidens hållbara samhällen? Vi söker nu en strategisk samhällsplanerare som vill vara med och utveckla en kommun i stark förändring.

2025-08-14

Om tjänsten
Gislaveds kommun står inför en spännande utvecklingsfas. Vi står inför flera viktiga utvecklingsfrågor, där strategisk planering och hållbar samhällsutveckling är centrala för att möta framtidens behov i både tätorter och landsbygd. Som strategisk samhällsplanerare hos oss får du en nyckelroll i kommunens långsiktiga fysiska planering. Du blir en del av Samhällsutvecklingsförvaltningen som arbetar brett med att stärka kommunens attraktivitet, tillväxt och service - för invånare, näringsliv och besökare.

Du kommer arbeta med:
• Översiktsplanering, inklusive tematiska tillägg och fördjupningar
• Framtagande av strategiska planeringsunderlag
• Kommunikation av projekt med interna och externa aktörer
• Medverkan i nätverk samt arbete med remisser och motioner

Tjänsten innebär både självständigt arbete och samarbete i tvärprofessionella team. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom rollen, utifrån din erfarenhet och profil.

Kvallifikationer
Vi söker dig som har:

• Akademisk utbildning inom samhällsplanering, fysisk planering, geografi, arkitektur eller motsvarande.
• Några års erfarenhet av strategisk samhällsplanering, gärna i kommunal kontext.
• Goda kunskaper om relevant lagstiftning, exempelvis plan- och bygglagen samt miljöbalken.
• Förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Goda kunskaper inom designverktyg och GIS.

Du är analytisk, kommunikativ och har ett stort engagemang för hållbar samhällsutveckling. Du trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan med andra, och du har förmåga att driva processer framåt med struktur och nyfikenhet.

Varför Gislaved?
I Gislaveds kommun lever du nära naturen, företagsamheten och kulturen. Här finns 388 sjöar, Isabergs friluftsområde och ett aktivt föreningsliv. Vi är en plats där internationella
industribolag möter små entreprenörer - där nyfikenhet, samarbete och framtidstro genomsyrar samhällsutvecklingen.
Hos oss får du:
• Vara med och påverka på riktigt.
• En roll i en organisation i förändring och tillväxt.
• Stöttande kollegor och stort utrymme för egna initiativ.
• Möjlighet till kompetensutveckling och karriär.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.

Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!

I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/318".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gislaveds kommun (org.nr 212000-0514)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Avdelning för planering, Enhet strategisk planering

Kontakt
Fredrik Zelmerlöw
037181000

Jobbnummer
9457699

