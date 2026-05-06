Strategisk kommunikatör
2026-05-06
Svenska institutet (SI) visar Sveriges möjligheter för världen. Vårt uppdrag är att stärka, skydda och bevaka uppfattningen om Sverige utomlands. Se vidare på www.si.se
Vi söker en strategisk kommunikatör till enheten för kultur, kommunikation och språk
Enheten för kultur, kommunikation och språk arbetar med att berätta om Sverige, svenska kompetenser och erfarenheter för en internationell målgrupp samt med främjandet av det svenska språket i världen. Syftet är att sätta Sverige på kartan och bidra i globala frågor. Vi arbetar med teman som är viktiga för Sverige och omvärlden såsom innovation, handel, hållbarhet, kultur och samhällsfrågor.
Vi främjar Sverige och svensk export internationellt på flera sätt: genom insatser inom de kulturella och kreativa branscherna, genom kulturutbyte, genom stöd till svenskundervisning utomlands samt genom att utveckla kommunikationsmaterial i nära samarbete med relevanta aktörer i Sverige.
Det gemensamma materialet samlas på plattformen Sharing Sweden (sharingsweden.se), som är ett centralt verktyg i Sveriges internationella kommunikationsarbete. Plattformen används i dag främst av Sveriges ambassader och konsulat i ca 100 länder för att främja Sverige och svenska intressen.
Inom ramen för ett regeringsuppdrag som Svenska institutet (SI) fick 2024 tog vi fram Sveriges nationella varumärkesstrategi - https://sharingsweden.se/the-sweden-brand/brand-strategy.
Uppdraget syftade till att kraftsamla Sveriges internationella varumärkesarbete, och strategin utvecklades i nära samverkan med svenska företag, universitet, myndigheter, regioner samt bransch- och civilsamhällesorganisationer. Strategin lanserades våren 2025. Sedan dess arbetar SI aktivt med att implementera den i den egna verksamheten och med att stödja både Sveriges ambassader och konsulat samt aktörer i Sverige i deras arbete med strategin.
Vi söker en erfaren och självgående strategisk kommunikatör som vill arbeta både strategiskt och operativt. I rollen ansvarar du för att samordna den enhetsövergripande grupp som arbetar med implementeringen av Strategin för en starkare Sverigebild i utlandet. Du kommer också att ansvara för framtagningen och uppföljningen av innehåll till Sharing Sweden samt initiera och driva riktade kommunikationsinsatser i internationella sammanhang. Du förväntas löpande följa SI:s analyser om hur Sverige uppfattas internationellt och använda insikterna för att säkerställa relevant och träffsäker kommunikation.
Du kommer att ha många externa och interna kontakter och samarbeten. Det är därför av högsta vikt att du är lyhörd samtidigt som du behöver ha integritet och ett tydligt målfokus för att kunna prioritera bland önskemål och hitta bästa vägen framåt.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom strategisk kommunikation, marknadsföring eller annat relevant område.
Minst fem års erfarenhet av arbete som strategisk kommunikatör, med ansvar för både planering, produktion och genomförande.
Erfarenhet av digitala kommunikationsprojekt
Erfarenhet av att leda, samordna eller koordinera kommunikationsprojekt, team eller tvärfunktionella samarbeten.
Erfarenhet av att arbeta med många intressenter och samarbetspartners, med krav på lyhördhet, integritet och god prioriteringsförmåga.
Erfarenhet av arbete i en internationell kontext eller med internationella målgrupper.
Förmåga att använda analyser, omvärldsbevakning och insikter som underlag för strategiska vägval.
Erfarenhet av att beställa tjänster av och samarbeta med kommunikationsbyråer, inklusive uppföljning av avtal och leveranskvalitet.
Erfarenhet av att företräda verksamhet externt och hålla i muntliga presentationer
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är dessutom meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
Erfarenhet av arbete i näringslivet eller av näringslivsfrågor
Erfarenhet av att arbeta i en föränderlig verksamhet
Erfarenhet av varumärkesarbete
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och resultatdriven. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och strategisk. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varaktighet och tillträde
Anställningen är ett vikariat t.o.m. 2027-08-31 med tillträde 2026-09-01. Din tjänstebenämning inom myndigheten blir kommunikatör.
Det finns möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar per vecka om arbetet tillåter.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Susanna Wallgren. Fackliga ombud är Karin Kärr (Saco-S) och Kristina Radford (ST). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-25!
Bifoga endast CV och personligt brev i din ansökan. Övrig dokumentation begärs in vid behov. Vi använder oss av urvalsfrågor som del i vår urvalsprocess. Var noga med att dina svar speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Som en del av urvalsprocessen kan arbetsprov begäras in.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, nytänkande och förtroende. Vi är en innovativ och lyhörd myndighet där vi vågar testa nya saker och tar vara på erfarenheter och kompetenser. Vi har ett öppet förhållningssätt och genomsyras av en inkluderande attityd samt respekt för allas kompetens, åsikter och roller.
Därtill erbjuder vi flexibla arbetstider, föräldrapenningtillägg samt generösa friskvårdsförmåner och semestervillkor.
