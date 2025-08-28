Strategisk investeringscontroller till trafikkontoret
Stockholms kommun / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Ekonomiavdelningen består av en ekonomienhet och en upphandlingsenhet.
Avdelningen leds av ekonomichefen och omfattar totalt cirka 30 medarbetare. Vi ansvarar för ekonomistyrning, upphandling samt samordning av budget, redovisning och uppföljning för hela Trafikkontoret.
Avdelningen förvaltar även projekt-, anläggnings- och budgetmodulerna i ekonomisystemet Agresso samt budget- och uppföljningsverktyget Hypergene. Vi arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt, processer och digitala lösningar för att stödja verksamheten på bästa sätt.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken. Vi har flexibel arbetstid samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter, se våra övriga Förmåner. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad.
Din roll
Som strategisk investeringscontroller på trafikkontoret ansvarar du för sammanställning och analys av kontorets hela investeringsportfölj. Du blir du en del av ett controllerteam som sammanställer budget, prognoser och rapportering. Teamet fungerar som bollplank och stöd i ekonomiska frågor för verksamheten och driver förbättringsprojekt, till exempel utveckling av processer för prognos och rapportering.
Du arbetar tillsammans med flera controllerkollegor med fokus på investeringar. Rollen är bred och omväxlande, med inslag av både strategiskt och operativt arbete. Du arbetar proaktivt för att ge stöd till våra chefer och projektledare, stärker verksamhetens förståelse för ekonomi och bidrar till ökad ekonomisk kontroll. Du kommer att vara drivande i det övergripande arbetet med att planera och prioritera projektportföljen, samtidigt som du deltar i planering, framtagande och granskning av beslutsunderlag för enskilda projekt.
I arbetsuppgifterna ingår även att;
Ansvara för budget-, prognos-, rapportering och analys utifrån ett investeringsperspektiv
Utföra investeringskalkyler och ta fram nyckeltal
Sammanställa rapporter samt skriva beslutsunderlag och tjänsteutlåtanden
Delta i projekt för utveckling av system/processer för planering och rapportering
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du trivs med att bygga nätverk och skapa goda relationer. Du förväntas vara en drivande kraft i verksamhetsutvecklingen och ta ansvar för att samordna investeringsrapporteringen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är civilekonom eller har annan relevant universitets- eller högskoleutbildning med ekonomisk inriktning och har jobbat med liknande arbetsuppgifter. Du har god kunskap om redovisning och mycket goda kunskaper i Excel. Det är värdefullt med erfarenhet av investeringsekonomi inom bygg-, anläggning.
Som person är du nyfiken, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar noggrant och har en väl utvecklad analytisk förmåga. Ditt strukturerade arbetssätt gör att du kan planera och prioritera självständigt, samtidigt som du är kommunikativ och pedagogisk - du kan förklara siffror och analyser på ett sätt som alla kan förstå. Du ser dig själv som pålitlig och trivs i en organisation som erbjuder frihet under ansvar. Du ser feedback som en möjlighet att utveckla både dig själv och teamet.Publiceringsdatum2025-08-28Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Ekonomi Kontakt
May Molin may.molin@poolia.se +46720727081 Jobbnummer
9481167