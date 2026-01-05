Strategisk Inköpare till Volution Nordics
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Inköpar- och marknadsjobb / Växjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Växjö
2026-01-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Växjö
, Värnamo
, Sävsjö
, Vetlanda
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi utvecklar och producerar energieffektiva produkter inom ventilation och värme som gör verklig skillnad för människors inomhusmiljö. Vill du ta ansvar för strategiskt inköp på nordisk nivå i en internationell tillväxtkoncern? Vi söker dig som vill ta nästa kliv i din karriär!
Om rollen
Uppdraget innebär att du tar det övergripande ansvaret för strategiskt inköp för Volutions nordiska bolag och dess fabriker. Du arbetar nära leverantörer världen över, huvudsakligen i Sverige. Europa och Asien. Du har stort inflytande i att utveckla och implementera inköpsstrategier inom Nordics. Här kombineras strategiskt ansvar med dynamisk bredd, och du blir en viktig länk mellan våra fabriker och leverantörer. Du samarbetar med såväl lokala som koncernövergripande team och driver optimering av försörjningskedjan med fokus på kvalitet, miljö och effektivitet.
Rollen innebär även att du:
Bygger och utvecklar långsiktiga relationer med leverantörer ur både kvalitets, miljö och affärsperspektiv.
Arbetar aktivt med att identifiera och realisera synergier och kostnadsbesparingar.
Säkerställer att leverantörer lever upp till våra höga compliance-krav.
Vidareutvecklar såväl processer som arbetssätt för en inköpsorganisation i framkant.
Driver större sourcingprojekt som projektledare med resurser från olika delar av organisationen
Du rapporterar till Group Head of Procurement i England samt VD för Nordeuropadivisionen placerad i Växjö. Placering kan vara på kontoret i Växjö, Hälleforsnäs alternativt någon av våra andra fabriker inom Norden.Publiceringsdatum2026-01-05Profil
Vi söker dig med en bakgrund från strategiskt inköpsarbete inom tillverkande industri och som känner dig trygg i att jobba med internationella leverantörer. Besitter du dessutom en relevant högskole- eller universitetsutbildning och har erfarenhet inom plast eller metall är det meriterande. Erfarenhet av plast och metall är meriterande. Du är en skicklig förhandlare med strategiskt och affärsmässigt helhetstänk men kan också kavla upp ärmarna när det behövs. Som individ är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att bygga långsiktiga relationer. Flytande svenska och engelska, samt goda IT- och affärssystemkunskaper är en förutsättning för uppdraget.
Det här är ett perfekt nästa steg för dig som nu vill ta dig an en roll med större ansvar och stora påverkansmöjligheter.
Vi erbjuder
Hos Volution får du en central roll i en internationell koncern som satsar på tillväxt, innovation och hållbarhet. Du blir en del av ett engagerat internationellt team med korta beslutsvägar och högt i tak. Det här är din chans att påverka inköpsstrategin för Nordics, arbeta över landsgränser och utvecklas i en dynamisk miljö. Hos oss gör du skillnad både för verksamheten och för ett bättre inomhusklimat världen över.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsult Elin Dresch på 072 214 23 87 eller Frida Grandt på 072 148 38 17. Vi ser fram emot din ansökan senast den 18/1.
Om Volution Nordics
Inom Volution Nordics ingår Volution Sweden och VoltAir System i Sverige, Air Connection i Danmark samt Pamon i Finland. Volution Sweden är även representerat i Norge, Danmark samt Finland och har en exportorganisation som representerar flera varumärken globalt.
Vi är marknadsledande producent av ventilationsprodukter för hemmet. Vi har geografisk spridning i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika, med huvudkontor i Växjö. Med vår starka portfölj av varumärken såsom Fresh, Pax, Voltair och Reton finns vi närvarande i bostadens alla rum, med målet att skapa en sund och hållbar inomhusmiljö i hemmet.
Hemmet är vår viktigaste plats och vi spenderar mer och mer tid inomhus. Ett gott inomhusklimat är därför viktigare än någonsin. Vi arbetar aktivt med produktutveckling och digitalisering av såväl vår tillverkning som försäljningsprocess.
I Norden är vi drygt 180 anställda och omsätter ca 650msek. Volution Nordics är en del av Volution Group PLC med ca 2 700 anställda och totalt 4,9 miljarder i omsättning. Läs mer om oss: www.volutiongroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6956436-1773823". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Norra Järnvägsgatan 5 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9669761