Strategisk inköpare till Luotea!
Professionals Nord Stockholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-02-17
Vill du ta nästa steg i din inköpskarriär och arbeta strategiskt i en verksamhet där hållbarhet, teknik och affärsutveckling möts? Hos Luotea får du en roll där du både arbetar med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Här får du vara en del av ett engagerat team som tillsammans bidrar till att utveckla framtidens lösningar inom fastighetsdrift och installationstjänster. Passa på att söka redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som strategisk inköpare hos Luotea arbetar du nära verksamheten och affärsutvecklingsteamet för att driva inköpsstrategier och säkra effektiva, hållbara leverantörsavtal. Du blir en nyckelperson i arbetet med att analysera inköpsvolymer, utveckla kategoristyrning och skapa långsiktiga relationer med leverantörer inom installations- och fastighetsområdet. Du kommer att tillhöra ett kunnigt och sammansvetsat team som sitter på plats i Solna.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:* Kartläggning av kontrakt, avetableringar och avtalsuppsägningar* Förhandlingar och framtagning av leverantörsavtal* Kategoristyrt inköpsarbete och spendanalyser
• Granskning av avtal och framtagning av strategier för kostnadsoptimering
• Nära samarbete med affärsutveckling, ekonomi och drift för att stötta verksamhetens mål
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet som strategisk inköpare, gärna inom installations- eller entreprenadbranschen* Har goda kunskaper i Excel och vana att arbeta med spendanalyser* Det är meriterande om du har erfarenhet av entreprenadjuridik eller AF-dokumentation
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Luotea. Du är driven och initiativtagande, med förmåga att ta egna beslut och driva projekt framåt. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs i en miljö där du får växla mellan operativt arbete och långsiktigt strategiskt tänk. Dessutom är du kommunikativ och relationsskapande, vilket gör dig skicklig på att skapa goda samarbeten både internt och externt.Om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Luotea en strategisk inköpare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Luotea . Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Luoteas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
Om Luotea
Luotea (Före detta L&T - Lassila & Tikanoja) är ett drift- och serviceföretag inom fastighetstjänster som arbetar tillsammans med sina kunder för att förvalta fastigheter på ett hållbart, långsiktigt och kostnadseffektivt sätt. Verksamheten är rikstäckande i Sverige och omfattar över 1 200 medarbetare. Under 2024 uppgick företagets nettoomsättning till cirka 1,3 miljarder kronor. Luotea erbjuder pålitliga, säkra och hållbara lösningar inom fastighetsdrift med fokus på kvalitet, ansvarstagande och långsiktiga kundrelationer.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: StockholmURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Linnéa Grass
