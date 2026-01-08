Strategisk Inköpare Mekanik
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-01-08
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Kristinehamn
, Hallsberg
eller i hela Sverige
För vår kund inom försvarsindustrin i Karlskoga söker vi nu en erfaren Strategisk Inköpare för ett ettårigt konsultuppdrag. Uppdraget passar dig som vill arbeta i en komplex, tekniskt avancerad och samhällsviktig verksamhet där leverantörsstyrning och kommersiellt ansvar är avgörande för verksamhetens framgång.
Du får ett helhetsansvar för tilldelade leverantörer och artiklar och arbetar nära både interna funktioner och externa samarbetspartners för att säkerställa kvalitet, leveransförmåga och kostnadseffektivitet.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
I rollen ansvarar du för att utvärdera nya leverantörer samt förvalta och utveckla befintliga leverantörsrelationer. Du upprätthåller en god marknadskännedom inom dina leverantörssegment och säkerställer att leverantörsbasen är konkurrenskraftig, godkänd och i linje med verksamhetens krav.
Rollen innebär ett tydligt kommersiellt ansvar och omfattar upphandling, avtalshantering, leverantörsuppföljning samt kostnads- och TCO-analyser. Du arbetar tvärfunktionellt i nära samarbete med bland annat SQM, CAM, BU, operativa inköpare och andra relevanta intressenter.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utvärdera potentiellt nya leverantörer samt förvalta och utveckla befintliga.
• Upprätthålla god kunskap om tilldelade leverantörer och leverantörsmarknaden (produkter, roadmap, konkurrenskraft).
• Ansvara för registervård av leverantörsdata och kopplade artiklar i IFS.
• Genomföra upphandling enligt gällande inköpsprocess i GMS.
• Upprätta, förvalta och kommunicera avtal till berörda parter.
• Mäta, analysera och kommunicera leverantörsprestanda samt genomdriva sanktioner (t.ex. vite och förbättringsplaner).
• Genomföra leverantörsbedömningar och -värderingar i samråd med SQM och säkerställa att leverantörsbasen är godkänd.
• Skicka förfrågningar, utvärdera offerter och genomföra förhandlingar.
• Välja leverantör i samråd med CAM och BU.
• Initiera och genomföra köpberedning tillsammans med operativ inköpare och SQM.
• Analysera kostnadskalkyler och kostnadsutveckling samt planera och genomföra omförhandlingar.
• Arbeta aktivt för att reducera artiklars totala ägandekostnad (TCO).
• Informera PoC vid identifierade inköpsrelaterade risker eller möjligheter.
• Ansvara för kommersiella uppgörelser i samband med reklamationsärenden.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av strategiskt inköp, leverantörsstyrning eller motsvarande kommersiell roll inom tillverkande industri. Du är van att arbeta strukturerat, analytiskt och affärsmässigt i en teknisk miljö.
• Relevant högskoleutbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande.
• Erfarenhet av strategiskt inköp och leverantörsutveckling.
• God förståelse för upphandling, avtal och kommersiella villkor.
• Erfarenhet av förhandling och kostnadsanalys.
• Vana att arbeta i affärssystem, gärna IFS.
• Förmåga att arbeta tvärfunktionellt med många intressenter.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
Du är affärsdriven, analytisk och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en roll med stort eget ansvar och har förmåga att driva frågor självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra. Du är tydlig i din kommunikation och trygg i att fatta beslut i samråd med verksamheten.
Om verksamheten
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar som är säkerhetsklassade kan krav på visst medborgarskap förekomma.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se Jobbnummer
9673810