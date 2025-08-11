Strategisk inköpare | Jefferson Wells | Malmö
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-08-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Är du en erfaren strategisk inköpare och redo för nästa utmaning? Vi på Jefferson Wells söker nu en strategisk inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Malmö. Uppdraget kräver en person med god förståelse för inköpsprocesser, förhandlingar och gärna frakt. Vill du utvecklas i en roll där du får arbeta strategiskt och fokuserat inom ditt område? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Malmö
Start: Omgående
Uppdrag: Konsultuppdrag
Övrig information: Arbetet utförs från kundens kontor
Om jobbet som strategisk inköpare:
Som strategisk inköpare hos Jefferson Wells, ute hos vår kund i Malmö, kommer du att ha en nyckelroll i inköpsarbetet med fokus på direkt material. Du arbetar strategiskt och strukturerat enligt etablerade processer och är van vid att hantera RFI/RFQ, skriva avtal och förhandla med leverantörer. Du kommer arbeta till största del i inköpssystemet Navision.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Strategiskt inköp av direkt material.
* Förhandling med leverantörer.
* Hantering av frakt och logistik.
* Arbeta i inköpssystemet Navision.
* Genomföra RFI/RFQ-processer.
* Upprätta och förvalta avtal.
* Följa etablerade inköpsprocesser.
Den vi söker:
Vi söker dig som har en akademisk utbildning och flerårig erfarenhet av strategiskt inköp, gärna från ett större bolag där du arbetat enligt tydliga processer. Du är trygg i din kompetens och fokuserad inom ditt område. Du trivs med att följa strukturer och processer. Har du erfarenhet av frakt är det ett stort plus.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Akademisk utbildning inom relevant område.
* Erfarenhet av strategiskt inköp av direkt material.
* Tidigare arbete i större organisationer med etablerade processer.
* God kunskap om RFI/RFQ och avtalsförhandling.
* Erfarenhet av frakt är meriterande.
* Vana att arbeta i Navision eller liknande system.
* Självständig, strukturerad och trygg i din yrkesroll.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d93cb3ad-9d60-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Felicia Ahlin felicia.ahlin@manpower.se Jobbnummer
9453370