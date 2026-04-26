Strategisk Inköpare IT - Konsultuppdrag
Senior Strategisk Inköpare IT - offentlig sektor
Vi söker en senior strategisk inköpare inom IT till ett uppdrag hos en större samhällsaktör i en expansiv fas. Rollen innebär att driva komplexa upphandlingar kopplade till IT och systemlösningar i en verksamhet där affären är kritisk för drift och utveckling.
Det här är en roll för dig som är van att ta fullt ägarskap och driva upphandlingar självständigt - inte bara stötta.
Ansvar och arbetsuppgifter
Självständigt leda och genomföra strategiska upphandlingar inom IT och systemlösningar
Ta fram och driva upphandlingsstrategier
Ansvara för RFI-processer och förfrågningsunderlag
Utforma utvärderingsmodeller och driva anbudsutvärdering
Stötta och utmana beställare i kravställning
Säkerställa efterlevnad av regelverk inom offentlig upphandling (LUF)
Förhandla avtal samt följa upp leverantörer under implementering
Bidra till utveckling av inköpsfunktionens arbetssätt
Stötta och vägleda mindre erfarna kollegorPubliceringsdatum2026-04-26Kravprofil för detta jobb
Flerårig erfarenhet av strategiskt inköp
Dokumenterad erfarenhet av IT-upphandlingar
God kunskap inom offentlig upphandling, särskilt LUF
Van att driva komplexa upphandlingar självständigt
Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta med flera intressenter
Flytande svenska i tal och skrift
Uppdragsinformation
Plats: Stockholm (arbete sker på plats)
Omfattning: Heltid
Period: 1 juni 2026 - 30 juni 2027
Möjlighet till förlängning upp till totalt tre år
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-23
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Eqwiry AB
111 20 STOCKHOLM
Eqwiry
9876077