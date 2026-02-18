Strategisk inköpare
Vill du arbeta med spännande upphandlingar och affärer som bidrar till ett stärka Sveriges nationella säkerhet? Har du lätt för att samarbeta och driva förändringar inom inköp tillsammans med andra? Hos Försvarsmakten kommer du att ha en nyckelroll där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Om FMLOG och Inköpsenheten
Försvarsmaktens inköpsenhet är placerad inom förbandet FMLOG (Försvarsmaktens Logistik) och ansvarar för Försvarsmaktens upphandlingar och inköp i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning. Det arbete vi genomför är avgörande för Försvarsmaktens försörjning samt strategiska och operativa framgång. Vi arbetar enligt en väletablerad kategoristyrningsmetodik.
Inköpsenheten består av sju avdelningar geografiskt spridda i Sverige. Vi söker nu strategiska inköpare till vår avdelning verksamhetsnära varor och tjänster. Vi är prestigelösa, hjälpsamma och värdesätter ömsesidigt förtroende. Vårt dagliga arbete präglas av kontinuerlig kompetensutveckling samtidigt som vi ser vikten av välmående och balans - därför tillämpar vi flexibel arbetstid och har möjlighet till träning tre timmar i veckan på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som strategisk inköpare kommer du bland annat:
• Självständigt planera och genomföra upphandlingar av varierande komplexitet från utveckling av kommersiella strategier, genomförande av behovsanalyser och marknadsundersökningar inför upphandling samt utveckla upphandlingsdokument, utföra anbudsutvärderingar och leda leverantörsförhandlingar samt säkra att affärsmässigheten omhändertas.
• Ansvara för att upprätthålla starka affärsrelationer till dina leverantörer och säkra kontinuerlig avtalsförvaltning och uppföljning av dina leverantörer.
• Bygga och utveckla starka relationer med våra beställare och kunder inom Försvarsmaktens organisation.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Egenskaper som krävs för tjänsten inkluderar:
• Akademisk examen inom juridik, ekonomi, logistik, inköp eller relaterat område, eller en yrkesutbildning med kommersiell inriktning och relevant arbetslivserfarenhet.
• Minst 3 års aktuell erfarenhet av att genomföra upphandlingar.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Gedigna kunskaper i MS Office, inklusive Powerpoint, Excel och Word.Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter en person som är strukturerad, målmedveten, stabil och lösningsfokuserad samt har förmågan att sammanföra människor och bygga starka relationer till dina kunder och intressenter på ett lyhört sätt. Du har en mycket god förmåga att självständigt, planera, organisera och driva ditt arbete framåt. Du är uthållig och tar ansvar för att leverera ett gott resultat. Förmåga att kunna analysera och se helheten för att tillgodose Försvarsmaktens inköpsbehov är av stor vikt. Det är viktigt att du är en lagspelare och värdesätter laget före jaget.
Meriterande
Det är meriterande om du har någon eller några av dessa erfarenheter:
• Erfarenhet av kategoristyrt inköp.
• Erfarenhet av upphandlingsregelverk LOU/LUFS och avtalsrätt.
• Erfarenhet av affärsmässiga förhandlingar
• Erfarenhet av projektledning eller projektarbete.
• Arbete i stora komplexa organisationer.
• Arbeta i organisationer i förändring.Övrig information
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i Stockholm. Arbetsprov kan förekomma vid rekryteringen.
Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Marilene Eckerström, Avdelningschef Verksamhetsnära Varor & Tjänster, 072-985 56 34 eller Carl Wadhagen, HR-generalist, 070 840 34 51
Fackliga representanter
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.
SEKO Eva-Britt Steen
SACO-s Madeleine Bagge
Försvarsförbundet OFR/S Emanuel Derwinger
OFR/O Stefan Joon.
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-04. Din ansökan ska innehålla CV samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
