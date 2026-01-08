Strategisk inköpare
Vi söker nu inköpare med strategisk höjd till spännande långsiktiga konsultuppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin i Linköping. Det är centrala roller där du får driva leverantörsstrategier, förhandlingar och kommersiella processer som bidrar till både effektivitet och kostnadsbesparingar.
Om uppdragetSom konsult hos vår kund kommer du att:
Ansvara för ett antal leverantörer och deras avtal.
Stödja projekt och program med kommersiellt ansvar.
Kontinuerligt utvärdera marknadens konkurrenskraft i leverantörsportföljen.
Upprätta förfrågningar, utvärdera offerter, förhandla och lägga inköpsorder.
Driva tvärfunktionella team med fokus på förbättringar.
Säkerställa att inköpsstrategier, policys och rutiner följs.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, samt resor inom Sverige i samband med leverantörsutvärderingar.
Vi söker dig som har:4-12 års erfarenhet av strategiskt inköp.
Gärna erfarenhet från tillverkningsindustrin.
Dokumenterad erfarenhet av förhandling och leverantörsutveckling.
Vana att arbeta med ERP-system, inköpssystem och Excel.
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang, arbeta strukturerat och samarbeta effektivt.
För den här rollen är det krav på svenskt medborgarskap.
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans, urval sker löpande.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson, hannes.eliasson@consensus.nu
, 076-112 23 86
Välkommen! Ersättning
