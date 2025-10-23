Strategisk inköpare
2025-10-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
NPRS söker nu konsulter för flera uppdrag som Strategisk inköpare i Linköping.
Hos oss får du möjlighet att snabbt bygga upp värdefull kunskap och en erfarenhetsbank inom inköpsområdet. Vi är måna om att våra konsulter trivs, både med oss och sitt uppdrag.
Som strategisk inköpare jobbar du nära tillsammans med produktion, eftermarknad, utveckling och marknad.
Du kommer utveckla och genomföra inköpsstrategier, förhandla kommersiella villkor och utforma leverantörsavtal.
Till uppgifterna ingår också att leda och koordinera leverantörsteam, etablera och vidareutveckla relationer med både nya och befintliga leverantörer samt att ansvara för följa upp och analysera leverantörers prestationer kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga.
Akademisk examen inom ekonomi eller annan relevant disciplin.
Flerårig erfarenhet från affärsdrivna roller - exempelvis strategiskt inköp, upphandling eller projektledning.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Förmåga att förstå och analysera totalkostnad över livscykel
God förhandlingsvana i komplexa och internationella miljöer
Erfarenhet av att samverka tvärfunktionellt i större organisationer
Förmåga att bygga goda och långsiktiga relationer
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: info@nprs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nprs AB
(org.nr 559244-7139)
581 88 LINKÖPING Kontakt
Jonatan Kjellberg jonatan@nprs.se Jobbnummer
9570819