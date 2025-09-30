Strategisk inköpare
2025-09-30
Vi söker nu en strategisk inköpare till ett uppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin. Uppdraget innebär en central roll i arbetet med leverantörsstrategier, förhandlingar och att driva kommersiella processer som bidrar till både effektivitet och kostnadsbesparingar.
Om uppdraget
• Ansvara för ett antal leverantörer och deras avtal.
• Stödja projekt och program med kommersiellt ansvar.
• Kontinuerligt utvärdera marknadens konkurrenskraft i leverantörsportföljen.
• Upprätta förfrågningar, utvärdera offerter, förhandla och lägga inköpsorder.
• Driva tvärfunktionella team med fokus på förbättringar.
• Säkerställa att inköpsstrategier, policys och rutiner följs.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, samt resor inom Sverige i samband med leverantörsutvärderingar.
Din Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• 3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp.
• Gärna bakgrund inom tillverkningsindustrin.
• Dokumenterad erfarenhet av förhandling och leverantörsutveckling.
• Vana av att arbeta med ERP-system, inköpssystem och Excel.
• Förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang, arbeta strukturerat och samarbeta effektivt.
Övrig information
Hybrid, med 3 dagar/vecka på plats i Linköping.
Resor: Förekommer inom Sverige i samband med leverantörsutvärderingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Strategisk Inköpare -Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9534205