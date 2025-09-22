Strategisk Inköpare - Göteborg
Vi söker en erfaren D&IT Buyer för ett spännande konsultuppdrag inom strategiskt inköp av mjukvara och SaaS-lösningar. Rollen passar dig som vill bidra till kostnadseffektivitet och långsiktiga leverantörsrelationer inom IT.
Om uppdraget
Strategiskt inköpsarbete med fokus på mjukvaru- och SaaS-leverantörer
Initiera och driva sourcing- och kostnadsreduceringsinitiativ
Utveckla och implementera segmentstrategier inom ansvarsområdet
Etablera processer för leverantörsrelationer och kontinuerliga förbättringar
Förhandla kontrakt och samordna integrationsplaner med interna intressenter
Följa marknadsutveckling och identifiera trender som påverkar tillgång och prissättning
Samarbeta med interna partners för att kartlägga behov, utveckla marknadsprofiler och definiera servicenivåer
Krav
3-7 års erfarenhet av strategiskt inköp eller sourcing, gärna inom IT
Dokumenterad erfarenhet av arbete med mjukvaru- och SaaS-leverantörer
Förmåga att självständigt driva projekt och processer
Stark kommunikations- och förhandlingsförmåga
God förmåga att bygga relationer och agera länk mellan leverantörer och interna intressenter
Övrig information i Plats: Göteborg Omfattning: Heltid 100% Uppdragets längd: 1 oktober 2025 - 31 december 2026 Sista dag att ansöka är 26 september 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
