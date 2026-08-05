Chef för Ekonomiadministration & Support
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2026-08-05
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Operativa Ekonomiprocesser befinner sig på en spännande utvecklingsresa där digitalisering, automation och nya arbetssätt förändrar hur vi arbetar. Vår ambition är att skapa effektiva, kvalitetssäkrade och hållbara ekonomiprocesser där människor, processer och teknik samverkar för att ge ett professionellt och proaktivt stöd till verksamheten. Nu söker vi en chef för Ekonomiadministration & Support som vill leda ett engagerat team och bidra till utvecklingen av både människor, arbetssätt och verksamhet.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 3 300 medarbetare driver och stödjer alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och över 130 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Hos RISE möts problemlösare med unika resurser. Vi är forskare, tekniker, ingenjörer och andra experter som behövs i arbetet med morgondagens innovationer. Tillsammans är vi ett verklighetsnära forskningsinstitut och en stark innovationspartner som kan bidra med allt från banbrytande forskning till test och utveckling. Vårt fokus är de lösningar samhället behöver, och vi arbetar tvärvetenskapligt för att skapa dem.
Ekonomiadministration & Support ingår i avdelningen Koncerninköp & Operativa ekonomiprocesser under Ekonomi och Säkerhet. Avdelningen är verksam inom tre huvudprocesser; Purchase to pay, Order to cash samt Upphandling. Vi jobbar processinriktat med en kultur där nyfikenhet, samarbete och värdeskapande är viktiga nyckelord.
Om rollen
Vi söker en operativ och coachande gruppchef som vill vara med och utveckla vår funktion Ekonomiadministration & Support. Du leder det dagliga arbetet för ett team med cirka 6 medarbetare som ansvarar för leverantörsfakturor, ärenden och kundkontakter. Genom ett närvarande ledarskap skapar du struktur, engagemang och förutsättningar för en effektiv och kvalitativ leverans. Rollen kombinerar personal- och verksamhetsansvar med ett aktivt deltagande i den dagliga verksamheten och du rapporterar till enhetschef för Operativa Ekonomiprocesser. Tjänsten är placerad i Göteborg eller Borås och RISE tillämpar ett hybridarbetssätt där medarbetare kan dela sin arbetstid mellan kontoret och hemarbetsplatsen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, planera och prioritera det dagliga arbetet samt säkerställa rätt bemanning och resursfördelning.
Ansvara för en effektiv, kvalitativ och serviceinriktad leverans av fakturahantering, ärenden och kundkontakter – även under bokslutsperioder.
Coacha, utveckla och motivera medarbetare samt skapa engagemang, kompetensutveckling och en god arbetsmiljö.
Följa upp verksamhetens resultat, analysera nyckeltal och driva åtgärder för att nå uppsatta mål.
Samverka med andra funktioner och skapa tydlig kommunikation kring prioriteringar, förändringar och arbetssätt.
Driva kontinuerliga förbättringar och utveckla processer, arbetssätt och standardisering inom verksamheten.
Kombinera ett operativt ansvar med ett ledarskapsansvar, där rollen består av ungefär lika delar operativt arbete och ledning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och ett gott samarbete. Du trivs i en operativ miljö där tempot kan variera och har lätt för att prioritera, fatta beslut och anpassa dig efter verksamhetens behov. Med ett coachande ledarskap utvecklar du dina medarbetare och skapar förutsättningar för hög kvalitet, god arbetsmiljö och en stabil leverans. Du drivs av att utveckla arbetssätt och processer och ser förändring som en naturlig del av verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Erfarenhet av arbete inom leverantörs- och kundreskontra.
God kunskap om regelverk för leverantörs- och kundfakturor.
Erfarenhet av att arbeta i IFS eller motsvarande affärssystem.
Erfarenhet av personalansvar samt av att leda och fördela arbete i en operativ verksamhet.
Erfarenhet av eller intresse för att utveckla arbetssätt genom digitalisering, automation och AI.
Erfarenhet av att följa upp leverans, kvalitet och verksamhetens resultat.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av att verka i en verksamhet där ekonomisystem, processer och arbetssätt genomgått omfattande förändringar, samt att stödja både kollegor och verksamhet i att anpassa sig till nya arbetssätt.
Är vi rätt för varandra?
Hos RISE får du en varierad och utvecklande ledarroll där du får möjlighet att påverka både människor, arbetssätt och processer. Du blir en del av Operativa Ekonomiprocesser och arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en organisation där samarbete, innovation och ständiga förbättringar står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Anneli Lobato, telefon, +46 70 083 16 18. Sista ansökningsdag är den 31:e augusti 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO, 010-2284122 och Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991418-2132086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://career.ri.se
A Working Lab Sven Hultins Plats 5 (visa karta
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412 58 GÖTEBORG Jobbnummer
10022960