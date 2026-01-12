Strategisk enhetschef it-utveckling
2026-01-12
Är du en erfaren chef med helhetstänk som drivs av utveckling, modernisering och digitalisering? Har du dessutom tidigare myndighetserfarenhet? Vi söker en enhetschef till vår it-utvecklingsenhet som vill vara med och sätta upp strategierna för myndighetens it-utveckling på både kort och lång sikt. Var med och bidra till ett strålsäkert samhälle!
Vi söker en kommunikativ, strategisk och utvecklingsinriktad enhetschef till enheten för it-utveckling. Enheten ansvarar för att driva och samordna myndighetens it-utveckling och digitalisering.
Enheten är en del av avdelningen för Myndighetsstöd som ansvarar för stöd och service till myndigheten. Avdelningen jobbar med såväl strategisk utveckling, samordning och drift. Avdelningen består av fem enheter; Ekonomi och upphandling, Säkerhet och lokalförvaltning, Informationsförvaltning och registratur samt två stycken it-enheter - it-infrastruktur och it-support samt it-utveckling.
I rollen som enhetschef över it-utvecklingsenheten kommer du leda och äga en portfölj av uppdrag/projekt kopplat till myndighetens it-arbete. I ditt uppdrag ingår att leda implementering av kostnadseffektiva och säkra it-lösningar som stödjer myndighetens övergripande mål. Du jobbar aktivt med framtagning och uppföljning av it-strategier och mål. Du samverkar med andra enheter och avdelningar för att stödja myndighetens digitala utveckling. Din enhet identifierar teknikbehov och omsätter dessa till effektiva it-lösningar. Vi söker dig som gillar att driva förändring, är serviceorienterad och har ett strategiskt förhållningssätt.
Som enhetschef hos oss har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du leder en grupp bestående av systemutvecklare och projektledare. Dina medarbetare är placerade i Katrineholm och Solna och du förväntas kunna utöva ett nära ledarskap även när du och dina medarbetar arbetar på olika orter.
Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap tillsammans med din enhet och ledningsgruppen.
Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet präglas av att vi arbetar med mycket aktuella samhällsfrågor och av en hög utvecklingstakt i våra frågor, såväl i Sverige som i internationella sammanhang. Du leder kunniga och självgående medarbetare och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef och ledare är du ett stöd och bollplank för medarbetarna samt möjliggör utveckling och lärande genom att ge mandat och handlingsutrymme.
Vi söker dig som har
• aktuell arbetslivserfarenhet som chef med personal-, budget- och verksamhetsansvar
• arbetslivserfarenhet inom it-området t ex inom systemutveckling, it-arkitektur, it-projekt eller annan liknande relevant arbetslivserfarenhet
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• en högskoleutbildning på minst kandidatnivå inom t ex datavetenskap, systemvetenskap, informationsteknik
• arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet, gärna en myndighet
• en vidareutbildning inom t ex it-ledning, strategisk planering, projektledning och/eller it-säkerhet.
Personliga egenskaper
Strålsäkerhetsmyndighetens chefsprofil är inriktad på det utvecklande ledarskapet. För att fungera bra i rollen som enhetschef behöver du
• ha ett helhetsperspektiv och strategisk förmåga
• vara initiativtagande och ha mod att agera när det behövs
• ha förmåga att leda och motivera för att effektivt nå uppsatta mål
• vara trygg, stabil och ha självinsikt
• ha hög grad av integritet och empatisk förmåga.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett samhällsviktigt uppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Placeringsort är Katrineholm eller Solna. Resor i tjänsten förekommer.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta avdelningschef Ronnie Nilsson, 08-799 41 57.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Arbetspsykologiska test kan komma att användas i samband med denna rekrytering.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 2 februari 2026.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
