Strategic Advisor BackEnd
Vattenfall AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-23
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Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Business Area (BA) Generation ansvarar för Vattenfalls kärnkrafts- och vattenkraftsverksamhet. Vi ska tillvarata alla affärsmöjligheter och bidra till ett fortsatt effektivt och miljövänligt energisystem. På en energimarknad i snabb förändring står vi inför både utmaningar och möjligheter. Med ett kraftigt ökande elbehov ges möjligheter till ny utveckling, samtidigt som vi utvecklar Vattenfalls befintliga tillgångar.
Fleet Development är en stab inom BA Generation med ansvar för det strategiska arbetet, optimering av våra (produktions) tillgångar, uppföljning och stöd till våra affärsenheter samt affärsutveckling. Det innebär exempelvis att genomföra analyser, strategiutveckling, driva strategiska processer samt att driva olika affärs- och utvecklingsmöjligheter. Vi följer även upp BA Generations mål och framdrift, bevakar omvärldsfrågor och gör benchmarks. Därutöver innehar chefen Fleet Development rollen som Chief Nuclear Officer (CNO) med ansvaret att säkerställa kärnsäkerhetsperspektiven och inom Fleet Development finns stödjande resurser kopplade till rollen.
Om rollen
Som Strategic Advisor Back-End ingår du i ett team av skickliga och engagerade kollegor. Rollen erbjuder en stor variation i arbetsuppgifter och många kontaktytor, stora påverkansmöjligheter och ett i flera delar internationellt perspektiv.
Strategic Advisor Back-End ansvarar för att leda, utveckla, analysera och samordna BA Generations arbete inom back-end (avfallshantering, avveckling och slutförvar) ur ett helhetsperspektiv.
Rollen stödjer ledningen genom att ta fram strategiska analyser, beslutsunderlag och rekommendationer samt säkerställer samordning mellan interna funktioner, inklusive Business Units, och externa aktörer.
Befattningen verkar på strategisk och taktisk nivå, med fokus på styrning, ägardialog, avtalsfrågor, regulatoriska frågor och utveckling av långsiktiga lösningar, samt bidrar till att optimera hela värdekedjan från avfallsproduktion till slutförvar.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
Leda, koordinera eller delta i strategiska utredningar och initiativ inom BA Generation med fokus på avfallshantering, avveckling och slutförvar
Vara Fleets representant gentemot avfalls- och avvecklingsverksamheterna och inom det uppdraget analysera, värdera och stödja framdrift inom prioriterade strategiska områden, samt rapportera utvecklingen och förbättringsförslag till chefen för BA Generation
Representera BA Generation i forum och styrgrupper kopplade till verksamhetens prioriterade strategiska områden och större projekt, samt inom avfall- och avvecklingsområdet.
Värdera affärsrisker och ekonomiska konsekvenser av strategiska initiativ, investeringar och avtalslösningar samt ta fram business case och beslutsunderlag som stödjer verksamhetens långsiktiga utveckling och kostnadseffektivitet.
Bidra med ett helhetsperspektiv med syfte att hitta lösningar och samverkan inom avfall- och avvecklingsområdet som optimerar värdekedjan från avfallsproduktion till slutförvar
Kravspecifikation
Vi söker dig som är nyfiken och analytisk, och som genom dialog och samarbete sätter dig in i olika perspektiv för att ta fram väl avvägda rekommendationer för Vattenfalls bästa. Du har lätt för att bygga relationer och nätverk, drivs av att skapa resultat och agerar med hög integritet.
Du är en tydlig och engagerande i din kommunikation och du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får bidra till framdrift. Du hittar lösningar, även när vägen framåt inte är självklar, och tar ansvar för dina leveranser samtidigt som du aktivt tar reda på det du behöver veta.
Med ett strategiskt perspektiv har du förmåga att se både helhet och detaljer, väga in långsiktiga konsekvenser och hantera flera parallella uppgifter med struktur och flexibilitet.
Du är utbildad civilingenjör eller civilekonom alternativt har du motsvarande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Tidigare arbetslivserfarenhet från energibranschen, gärna inom kärnkraft.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du har bra struktur kring ditt arbete, god IT-vana och erfarenhet av att arbeta med olika verktyg för till exempel analys, prognos och uppföljning
Det är meriterande om du har kunskap om kärnkraftens slutförvarssystem.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Göteborg
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Andreas Persson, andreas.persson@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Anna Uppström, anna.uppstroem@vattenfall.com
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00
Marika Westman, Akademikerna, Christer Gustafsson, Anders Bohlin, Unionen
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Tester är del av rekryteringsprocessen.
Under semesterperioden (v. 28–32) kan vår återkoppling ta lite längre tid än vanligt. Vi är tillbaka igen vecka 33 och ser då fram emot att påbörja urvalsarbetet.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9974972